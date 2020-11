Criadores conteúdo de Pokémon discutem por que Sword & Shield precisa mudar o Battle Timer

Com cada geração de jogos Pokémon, vêm novas mudanças feitas no sistema de batalha online, o que significa que jogadores competitivos, lutadores casuais e criadores de conteúdo precisam se adaptar a qualquer novo sistema que a Game Freak implemente.

Com Sword & Shield, a batalha competitiva se tornou mais acessível do que nunca graças a dezenas de mudanças de qualidade de vida feitas no próprio jogo, mas havia uma grande desvantagem no sistema de batalha real: o Battle Timer.

I love playing Pokemon but there's an issue for Battling that we want to talk about today. We discuss how the timer change has hurt gameplay in Sword and Shield:



— Tempo | Pokeaim (@JoeyPokeaim) November 22, 2020

Em Sword & Shield, o Battle Timer é definido para apenas 20 minutos, que diminui constantemente conforme os jogadores selecionam quais movimentos usar, se eles precisam trocar de Pokémon ou até mesmo na animação Dynamax, que leva cerca de 40 segundos em ambos os jogadores. Isso foi retirado do cronômetro de 60 minutos presente no Ultra Sun e no Ultra Moon, e esta diminuição prejudica severamente a maioria das formas de jogo competitivo fora do VGC tradicional.

Não houve nenhuma razão real dada para a diminuição do cronômetro na geração oito, mas forçou os jogadores a se adaptarem de uma forma que muitos sentem que afetou negativamente o cenário de batalha, tanto competitiva quanto casualmente, e especialmente quando se trata dos formatos mais longos, como o popular draft league.

Por causa desse sentimento, um grupo dos maiores criadores de conteúdo de Pokémon, incluindo vários jogadores de VGC de nível superior, publicou um vídeo, expressando suas preocupações com o cronômetro usando o #BringBackTimer para tentar obter suporte e atenção.

Liderando o vídeo que foi publicado em seu canal está pokeaimMD, um prolífico treinador Pokémon conhecido por competir em singles. Ele menciona sua maior preocupação com o tempo reduzido, sendo o efeito que ele tem em batalhas completas, seis contra seis, onde as disputas podem ser decididas em algo como seis a cinco porque não há tempo suficiente para competir adequadamente.

“Se estou lutando contra meu amigo e o jogo termina no último Pokémon e diz que venci, não há satisfação nisso”, disse pokeaim. “Não está completo, o jogo não está completo. Não acabou e ainda assim o cronômetro está ditando que o jogo acabou e que eu ganhei, mas não me sinto assim.”

Ele e os outros criadores de Pokémon não querem grandes mudanças, apenas a capacidade de definir seu próprio cronômetro ou ter um cronômetro expandido ao jogar online. Pokeaim ainda menciona que a personalização do temporizador que eles querem já está codificada e disponível para uso no jogo.

Essas configurações variáveis ​​de cronômetro permitem que os jogadores aumentem a duração do cronômetro, configurem o cronômetro para pausar quando as animações estiverem sendo reproduzidas na tela e muito mais, mas não no Wi-Fi. Essas opções estão disponíveis apenas ao jogar com alguém pessoalmente.

Pokeaim, junto com vários outros criadores no vídeo como aDrive, menciona que este temporizador essencialmente torna os singles impossíveis de jogar no nível mais alto porque animações, tomadas de decisão e todos os outros aspectos não podem ser feitos razoavelmente dentro dos 20 minutos alocados.

Esta também é uma correção muito fácil para Game Freak, Nintendo ou The Pokémon Company corrigir, principalmente porque há atualizações de conjunto de regras com cada VGC / temporada competitiva que é adicionada ao jogo.

Teoricamente, algo semelhante poderia ser feito com conjuntos de regras simples em uma atualização futura, algo que o jogador competitivo Aaron “Cybertron” Zheng fez questão de apontar.

“Gosto do cronômetro de xadrez que eles introduziram nesta geração e acho que seria realmente fácil para eles criar um novo conjunto de regras em 60 minutos, com um cronômetro de xadrez ou nenhum cronômetro de xadrez”, disse Cybertron. “No lado do VGC, eles apresentam conjuntos de regras totalmente novos que você pode baixar no jogo a cada dois meses que seguem os formatos oficiais, então não vejo por que eles não puderam criar um desses para singles competitivos.”

Todos no vídeo concordaram que não deve haver nenhuma limitação como essa que impeça os jogadores de aproveitarem Pokémon de qualquer forma, seja no jogo single, de duplas ou apenas para jogar com amigos.

“Eu adoro VGC e adoro duplas, sempre vou ser um jogador de duplas no coração, mas ainda acho que se você gosta de single e quer jogar seis contra seis, você deveria ser capaz”, Disse o campeão mundial de Pokémon de 2016 Wolfe Glick. “Não vejo razão para que isso não seja viável. Não deveríamos ter os jogos terminando em 20 minutos, porque isso não é o suficiente para singles e eu não acho que alguém que já jogou acredita nisso.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de novembro.