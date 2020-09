Como usar os filtros de Pokémon Masters no Instagram e Facebook

Os fãs de Pokémon agora podem se ver como famosos treinadores de Pokémon com os novos filtros de realidade aumentada para Instagram e Facebook. Os filtros fazem parte da celebração do aniversário de um ano de Pokémon Masters.

O próprio aniversário aconteceu em 27 de agosto, mas os fãs ainda estão gostando dos presentes com o lançamento dos filtros de Pokémon Masters EX. Eles estão disponíveis na conta oficial do Pokémon Masters no Instagram e na página do Facebook. Para experimentar os filtros, basta abri-los em cada aplicativo móvel de mídia social.

https://cdn1.dotesports.com/wp-content/uploads/2020/09/07114110/Become-A-Pok%C3%A9mon-Trainer-Demo-Video.mov

Os fãs serão designados aleatoriamente como um treinador de Pokémon e receberão um cosplay digital do personagem escolhido, acompanhado de seu Pokémon favorito. Os possíveis treinadores incluem Gladion, Rosa, Blue e Lillie.

Pokémon Masters EX é um jogo gratuito para celular publicado pela DeNA. Foi lançado em agosto de 2019 e permite aos jogadores batalhar e recrutar vários treinadores Pokémon famosos da série principal de jogos na ilha artificial de Pasio. O jogo foi originalmente chamado de Pokémon Masters, mas foi renomeado para Pokémon Masters EX no aniversário de um ano.

Os jogadores podem participar do Kanto Challenge no Estádio dos Campeões. Uma vez por semana, ele zera e muda o Pokémon que você tem que enfrentar, junto com a fraqueza do tipo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 07 de setembro.