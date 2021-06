Como subir de nível rapidamente no Pokémon Unite

Depois de escolher um MOBA, você poderá progredir no jogo em várias categorias. Você terá níveis de jogador e de passe de batalha, mas também precisará começar a subir de nível seu personagem do zero em cada partida que você jogar.

Como em outros MOBAs, você começará uma partida como um Pokémon de nível um. Embora você possa subir de nível seu Pokémon completando objetivos no mapa e simplesmente percorrendo a jogabilidade básica dos jogos, você pode querer encontrar a maneira mais rápida de fazer isso para criar uma bola de neve em sua partida.

Bola de neve geralmente descreve um jogador que usa sua liderança em uma partida para começar a assumir o controle do jogo. Quando você aumenta o nível do seu Pokémon mais rápido do que outros jogadores no jogo, você fica muito mais forte do que eles, permitindo que você execute jogadas mais arriscadas, mas mais recompensadoras.

Se você está procurando uma maneira de aumentar seu nível de jogador, sua melhor aposta será se concentrar em completar o máximo de missões e desafios possíveis, garantindo um bom desempenho em todas as partidas que jogar.

Veja como você sobe de nível rapidamente no Pokémon Unite.

Derrote Pokémon Selvagens

Ao longo de uma partida em Unite, você encontrará incontáveis ​​Pokémon selvagens. Semelhante às tropas de League of Legends e dos creeps de Dota 2, o Pokémon selvagem será a principal fonte de EXP.

À medida que derrota mais Pokémon selvagens no mapa, você começa a subir de nível, permitindo que desbloqueie novos ataques e habilidades.

Derrote jogadores inimigos

Derrotar jogadores inimigos permitirá que você ganhe mais EXP do que derrotar Pokémon selvagens. No entanto, você não será capaz de derrotar jogadores inimigos com tanta frequência, tornando-se a segunda melhor maneira de ganhar EXP.

Depois de derrotar um jogador inimigo, você o impedirá de ganhar EXP, pois ele não será capaz de derrotar Pokémon selvagens até retornar. Isso permitirá que você crie uma vantagem de EXP que pode ajudá-lo a vencer como uma bola de neve.

Tente marcar pontos

Quando você estiver na cesta do seu oponente, você ganhará 10 EXP para cada ponto que conseguir marcar. Esse valor dobrará no final da partida, tornando-o um excelente local para batalhas de final de jogo.

Não esqueça as frutas

As frutas que você pode ver flutuando não estão lá apenas como colírio para os olhos. Pegar uma fruta lhe renderá uma pequena quantidade de EXP. Pode não parecer muito no início, mas pode aumentar a longo prazo e ajudá-lo a aumentar sua vantagem de EXP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de junho.