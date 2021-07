Como reduzir o lag e aumentar o FPS de Pokémon Unite

Pokémon Unite é um MOBA gratuito, então jogadores de todo o mundo podem baixar o jogo facilmente para começar a aproveitar.

Se você começar a jogar logo depois do lançamento, pode encontrar problemas de conexão, pequenos erros nos gráficos e outras coisas que podem afetar seu desempenho.

Se quiser reduzir o lag ao jogar Pokémon Unite, o primeiro passo é garantir que a sua conexão à internet esteja estável. Você pode fazer isso usando testes de velocidade e outras ferramentas no seu PC ou celular.

Você também pode garantir que tenha a melhor conexão possível, usando um adaptador LAN para conectar um cabo ethernet ao Nintendo Switch. Isso deve reduzir as possibilidades de o lag no jogo ser da sua parte.

O mesmo vale para os frames por segundo (FPS). Se a sua conexão à internet for estável, Pokémon Unite deve rodar sempre em 60 FPS, exceto quando houver alguma alteração na latência.

Você também deve ter em mente que, caso esteja jogando pouco depois do lançamento, a TiMi deve estar trabalhando para melhorar a experiência online de Pkémon Unite. O jogo não tinha sido testado fora do Canadá e do Japão, então é a primeira vez que os servidores têm tanta atividade e isso pode deixar as coisas um pouco mais lentas.

Quando o jogo já estiver funcionando há alguns dias, a maior parte dos problemas no servidor já deve ter sido resolvida, então o lag poderá ser da sua parte ou de outros jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.