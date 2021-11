Como obter todas as evoluções de Eevee em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Eevee, o Pokémon Evolução, retorna em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, junto com suas muitas evoluções que apresentam uma variedade de tipos diferentes.

Duas novas Eevee-lutions foram introduzidas nos jogos Pokémon Diamond & Pearl originais, Leafeon e Glaceon, que retornarão aos seus métodos de evolução originais a partir desses jogos, em vez dos novos métodos introduzidos no Pokémon Sun & Moon. No entanto, como esses remakes incluem apenas Pokémon na National Pokédex até Arceus, a evolução do tipo Fada de Eevee, Sylveon, ficará de fora.

Aqui estão as maneiras de obter as sete evoluções Eevee disponíveis no Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl .

Vaporeon

A evolução do tipo Água de Eevee, Vaporeon, conhecida por sua enorme quantidade de HP, não pode ser encontrada na natureza. Em vez disso, os jogadores devem pegar um Eevee e usar uma Water Stone nele, o que levará a uma evolução imediata para Vaporeon. Após a evolução, Vaporeon ganha acesso a poderosos movimentos do tipo Água, como Hydro Pump e Surf, embora notavelmente não precise ser relegado para o use de Surf e Waterfall, já que HMs agora são um aplicativo no Pokétch.

Water Stones podem ser escavadas sem limites no Grand Underground, e uma pode ser encontrada em uma ilha alcançada por Surf na Rota 213.

Jolteon

O Jolteon, do tipo Elétrico, um dos Pokémon Elétricos mais acessíveis da história da série, também só pode ser obtido por meio da evolução. Ao usar uma Thunder Stone no Eevee, ela evoluirá imediatamente para o Pokémon Raios e ganhará acesso a uma variedade de novos movimentos, incluindo Pin Missile e Thunderbolt.

As Thunder Stones podem ser descobertas no Grand Underground, com duas disponíveis no mundo superior de Sinnoh: uma em Sunyshore City e uma na Rota 229.

Flareon

Como suas contrapartes do tipo Água e Elétrico, Flareon requer uma pedra de evolução para evoluir de Eevee, desta vez uma Fire Stone. Em Pokémon Platinum, Flareon era uma boa escolha do tipo Fogo para os jogadores devido ao conjunto limitado de Pokémon do tipo Fogo que podiam ser obtidos antes de receber a National Pokédex, embora com acesso aos Pokémon Hideaways do Grand Underground, mais dessas criaturas de Fogo não nativas da região de Sinnoh serão facilmente acessíveis.

Fire Stones podem ser extraídas no Grand Underground, com uma sendo obtida em Fuego Ironworks.

Espeon

A região de Johto introduziu duas novas evoluções para Eevee, coincidindo com a adição do ciclo diurno e noturno, bem como o recurso de amizade que se tornou presença marcada para as evoluções de vários outros Pokémon. Espeon, a evolução do tipo Psíquico de Eevee, evolui quando Eevee atinge um nível de amizade com seu treinador durante a manhã e o dia.

A amizade pode ser aumentada tendo seu Pokémon seguindo você, lutando com ele, alimentando-os com poffins e vitaminas, fazendo massagem, e também fazendo com que segurem o item Soothe Bell.

Umbreon

A contraparte de Espeon, Umbreon, também requer um forte vínculo com Eevee para evoluir. Ainda assim, como um tipo Sombrio, requer acesso à lua para evoluir. Os treinadores devem subir de nível um Eevee com um nível de amizade durante a noite para evoluí-lo para o Pokémon Luar.

Leafeon

Leafeon, a evolução do tipo Planta de Eevee, foi acessível pela primeira vez aos jogadores no Pokémon Diamond & Pearl, e introduziu mais um novo método de evolução para o Pokémon Evolução. No canto esquerdo da Eterna Forest, próximo à entrada da Rota 204, há uma Mossy Rock, onde ao subir de nível um Eevee próximo, ele evoluirá para Leafeon. Este método retorna em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl como a única maneira de obter Leafeon, afastando-se de seu método de evolução atualizado introduzido em títulos Pokémon recentes.

Glaceon

O Glaceon também requer um ambiente específico para evoluir do Eevee. Uma Ice Rock fica no canto superior direito da Rota 217, a direção oposta que o jogador deve viajar para chegar à Rota 218 e Snowpoint City. Ao subir de nível um Eevee ao seu redor, ele evolui imediatamente para o Pokémon do tipo Gelo, Glaceon, e ganha acesso a novos movimentos como Ice Beam e Blizzard.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 18 de novembro.