Como obter as Reins of Unity na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield

A expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield adicionou vários novos itens que os jogadores encontrarão durante suas viagens, incluindo vários que serão usados ​​na história principal da DLC.

Um desses itens são as Reins of Unity, que é um dos três elementos-chave que você usará em seu confronto final com Calyrex e Spectrier ou Glastrier.

Você naturalmente obterá as Reins of Unity completando várias partes da história, mas no caso de você estar um pouco confuso, aqui está como você pode obter o item final necessário para ajudar Calyrex a se reunir com seu corcel.

Após a primeira batalha com o Spectrier ou o Glastrier, dependendo de qual campo você escolheu para plantar a cenoura, você receberá um pouco do cabelo de seu respectivo cavalo. Isso, junto com a Radiant Petal que você receberá depois de falar com Calyrex novamente após o encontro, são os dois ingredientes necessários para tecer um conjunto de Reins of Unity.

Depois de receber a Radiant Petal, volte para a casa do prefeito e converse com ele. Ele se oferecerá para tentar tecer as rédeas para você, mas no final, Peony chegará e completará o trabalho.

Aqui está a descrição do item Reins of Unity.

Este item pode ser usado para fundir Calyrex e Glastrier / Spectrier nas formas Calyrex Rider. Depois disso, ele pode ser usado para separar Calyrex. Você só pode ter um Calyrex fundido por vez.

Assim que tiver o item, saia da casa e você terá uma cena com Calyrex onde ele lhe diz para ir até o Crown Shrine. Você pode então deixar Freezington e seguir para o confronto final com seu corcel de escolha, onde Calyrex usará as Reins of Unity para se fundir com Spectrier ou Glastrier.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de outubro.