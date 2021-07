Como mudar o gênero do seu personagem em Pokémon Unite

Assim que você abre Pokémon Unite, há várias coisas a concluir e selecionar antes mesmo de começar a jogar o tutorial.

Uma dessas tarefas é personalizar o seu avatar de jogador. É o personagem humano que vai aparecer no menu principal e representar o jogador em certas telas e no seu perfil do Trainer ID.

Até chegar nas opções de roupas para o seu avatar, que ficam disponíveis após o tutorial, a personalização está dentro do padrão dos últimos jogos de Pokémon. A principal escolha junta o gênero do avatar, que tem duas opções binárias, e o tom de pele.

O motivo de essa ser a escolha “principal” é que, no futuro, não será possível mudar o gênero com que o seu personagem se apresenta nem seu tom de pele.

Outras características físicas, como formato dos olhos, cor dos olhos, estilo e cor de cabelo, poderão mudar a qualquer momento. Essas mudanças custam 100 Aeos Tickets cada, mas ao menos estão disponíveis.

Se, no futuro, você quiser mudar essas coisas, sua única opção é criar uma nova conta no mesmo Nintendo Switch. Ela não terá nenhum dos dados, itens comprados e moedas de jogo da sua conta anterior.

Excluir os dados salvos de Pokémon Unite do Switch não vai funcionar, porque os dados estão salvos na sua conta Nintendo, não no console.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de julho.