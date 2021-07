Como marcar pontos no Pokémon UNITE

Em Pokémon UNITE, uma reviravolta em forma de MOBA na fórmula clássica do Pokémon, os jogadores não só batalharão com seus Pokémon contra outros, mas também capturarão alguns deles. A batalha e a captura de Pokémon estão diretamente relacionadas à mecânica de pontuação do jogo, que é a maneira de vencer as Unite Battles.

Depois de derrotar qualquer Pokémon, incluindo aqueles selvagem e controlados por treinadores adversários, as Poké Bolas cairão para o jogador coletar. Dependendo do Pokémon derrotado, os jogadores serão recompensados ​​com diferentes quantidades de Poké Bolas que precisam ser levadas aos gols dos times adversários para marcar pontos com sucesso. Os gols que atingem sua capacidade são destruídos, permitindo que os jogadores acessem partes mais profundas do lado de seus oponentes do mapa e ganhem o jogo.

No entanto, os gols podem ser interrompidos por outros jogadores. Quando for marcar, o jogador deve canalizar no local por alguns segundos antes que as Poké Bolas sejam pontuadas. Nesse tempo, eles podem ser interrompidos por jogadores adversários que tentam salvar seus gols. E quando você é derrotado, você perde uma grande quantidade de Poké Bolas que coletou, permitindo que o time adversário as pegue e marque no seu gol enquanto você espera para reaparecer.

Vários itens auxiliam no processo de pontuação para acelerá-lo e evitar que outros interfiram. Os Battle Itens, que só podem ser usados ​​uma vez por partida, podem conceder fortalecimentos aos seus Pokémon e inibir os oponentes de obter Poké Bolas e marcar gols. Por exemplo, o item Goal-Getter aumenta sua velocidade de pontuação por um curto período, enquanto a Slow Smoke desacelera os oponentes durante uma perseguição. Como esses itens são de uso limitado, é importante usá-los no momento apropriado para garantir que suas Poké Bolas cheguem ao gol do oponente com sucesso.

Pokémon UNITE será lançado em dispositivos móveis em Setembro de 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de julho.