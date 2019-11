Como evoluir Tyrogue em Hitmonlee, Hitmonchan ou Hitmontop em Pokémon Sword & Shield

Screenshot via Nintendo

Sword & Shield apresentam um amplo elenco de Pokémon, com muitas espécies retornando de gerações anteriores. Uma dessas espécies é Tyrogue, um Pokémon rosa do tipo Lutador, famoso por seu caminho de evolução bifurcado.

Tyrogue evolui apenas uma vez, mas pode evoluir para três Pokémon diferentes, dependendo de sues atributos: Hitmonlee, Hitmonchan ou Hitmontop. Entretanto, esse método nem sempre é claro e pode exigir algum treinamento específico, fora do processo básico de subir de nível.

Onde encontrar Tyrogue

Antes que os jogadores possam evoluir Tyrogue, eles devem primeiro capturar um ou receber o Pokémon em uma troca. Felizmente, para os jogadores, Tyrogue selvagens podem aparecer logo no início do jogo. Assim que os jogadores tiverem acesso à Área Selvagem (Wild Area), eles poderão encontrar o tipo Lutador nas regiões Rolling Fields, Dappled Grove e West Lake Axewell. O Pokémon estará entre os níveis 11 e 15 e aparecerá no mundo aberto durante tempo normal e nublado.

Tyrogue também aparece na Rota 3. O Pokémon estará entre os níveis 10 e 14 e será um encontro raro na rota.

Depois de ganhar suas três primeiras insígnias, os jogadores poderão capturar Tyrogue em outras áreas da Área Selvagem, incluindo as regiões Giant’s Seat, Rolling Fields, Stony Wilderness, e South Lake Miloch.

Como evoluir Tyrogue

Tyrogue evolui assim que atinge o nível 20. Dependendo dos atributos de ataque e defesa, no entanto, o tipo Lutador evoluirá para um dos três Pokémon:

Ataque menor que defesa – Hitmonchan

Ataque maior que defesa – Hitmonlee

Ataque igual à defesa – Hitmontop

Os jogadores podem influenciar essas estatísticas à medida que Tyrogue sobe de nível. Através de itens que alteram seus valores de esforço (EVs). Quando chegarem à Rota 5, os jogadores poderão encontrar penas de uso único na ponte da rota. As penas musculares (Muscle Feathers) aumentam o ataque base do Pokémon, enquanto as penas de resistência (Resist Feathers) aumentam a defesa.