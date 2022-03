Como evoluir Rockruff para Forma Diurna e Forma Noturna em Pokémon Go

Mais Pokémon da região de Alola estão aparecendo agora em Pokémon Go, o que significa que os jogadores têm ainda mais espécies para capturar e usar. Uma das novas adições ao jogo é a linha evolutiva de Rockruff, que usa um método muito específico para evoluir para uma das suas várias formas.

Rockruff normalmente pode evoluir para uma das três formas diferentes de Lycanroc, Diurna, Noturna e Crepúsculo. A forma Crepúsculo não está disponível no Pokémon Go no momento em que este artigo é escrito, mas provavelmente será adicionada em um futuro evento especial que gira em torno do Pokémon Filhote.

Apesar dessa omissão inicial, Rockruff pode evoluir para a forma Diurna e Noturna de Lycanroc imediatamente. Aqui está tudo o que você precisa saber para usar o método para obter a forma desejada.

Como obter Lycanroc Forma Diurna ou Lycanroc Forma Noturna em Pokémon Go

Assim como em várias outras espécies já no jogo, Rockruff evoluirá para uma de suas formas disponíveis dependendo da hora do dia em que você o evoluir. Primeiro, você precisará obter 50 Doces de Rockruff, necessários para desbloquear a opção de evolução. A partir daí, é tudo uma questão de tempo.

Para obter a Forma Diurna de Lycanroc, os jogadores precisam evoluir Rockruff enquanto o sol está no mundo superior, o que significa que você precisa evoluí-lo entre o nascer e o pôr do sol. Do mesmo modo, a Forma Noturna de Lycanroc pode ser obtido entre o pôr do sol e o nascer do sol.

Você também pode ver para qual forma Rockruff evoluirá no menu do Pokémon com base em sua silhueta, que é mais confiável do que apenas adivinhar com base no mundo superior. Esta será sua melhor aposta para obter a forma Crepúsculo de Lycanroc quando ela finalmente chegar ao jogo, já que o tempo é ainda mais específico.

