Como evoluir Pokémon rapidamente em Brilliant Diamond & Shining Pearl

Muitos fãs de Pokémon podem colocar as mãos nos jogos Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. E por mais que as pessoas fiquem empolgadas em reviver ou vivenciar as histórias pela primeira vez, muitas também estão empolgadas com o conteúdo do jogo final e querem chegar lá o mais rápido possível.

Para isso, a melhor forma de avançar rapidamente no jogo é aumentar o nível do Pokémon o mais rápido possível, para que os Líderes de Ginásio não lhe deem muitos problemas.

A maneira mais rápida de aumentar o nível de um Pokémon é nocautear vários Pokémon com um NPC de parceiro ou usar o Vs. Seeker para revanches com treinadores de alto nível.

Com um NPC de parceiro, todos os encontros serão batalhas duplas, o que significa o dobro do XP. Além disso, com o parceiro curando seu Pokémon após cada batalha, isso significa que haverá menos viagens para o Centro Pokémon e menos chance de seu Pokémon desmaiar na batalha. Também significa não ter que carregar tantos itens e gastar seu dinheiro suado.

O Vs. Seeker é a outra maneira rápida de aumentar o nível de um Pokémon e é usado para obter revanches com treinadores de nível superior. Esta é uma boa opção para aqueles que têm um nível mais alto, já que você ganha mais pontos de experiência nas batalhas com o treinador do que na busca de Pokémon selvagens.

Semelhante à maioria dos outros jogos da série principal recentes, o EXP Share pode ser obtido e concede experiência de batalha a todo o grupo. Isso permite que você pegue um Pokémon de nível inferior e suba-o de nível rapidamente para então batalhar com ele. Isso também significa que você pode batalhar com aqueles Pokémon em áreas de nível superior para ganhar o máximo de XP possível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 18 de novembro.