Como evoluir Pokémon em Pokémon Masters EX

A evolução é uma ótima maneira de aumentar as estatísticas de seus Sync Pairs favoritos.

Pokémon Masters EX é um dos jogos Pokémon mais exclusivos disponíveis, com um foco maior em seus treinadores do que em outros jogos.

Ao longo de sua jornada em Pokémon Masters EX, você encontrará, batalhará e recrutará treinadores ao longo de todas as gerações da série, junto com seus companheiros Pokémon exclusivos. Nos estágios iniciais, você coletará Pokémon e poderá ficar curioso sobre como exatamente você pode evoluí-los.

Felizmente, a evolução faz parte do jogo. Mas é um processo um pouco diferente do que os jogadores de Pokémon de longa data estão acostumados.

Como posso evoluir Pokémon no Pokémon Masters EX?

Imagem via DeNA

Você terá que completar algumas etapas para evoluir seu Pokémon, incluindo alcançar o nível de evolução necessário e completar uma missão de evolução.

O nível de evolução em Pokémon Masters EX é o nível 30. É assim que você desbloqueará a missão de alcançar o Estágio 1 para o seu Syc Pair. Se o Pokémon do seu treinador puder ir para uma terceira evolução ou Sync Pair de Estágio 2, você poderá ganhar acesso a essa missão no nível 45.

Depois de atingir o nível necessário, você desbloqueará a missão, que será uma batalha de história com o treinador, que pode ser localizada na guia Sync Pair Stories.

Você precisará de materiais de evolução para começar esta missão. Eles podem ser obtidos na Evolution Material Area da Training Area.

Se você não está acima do nível mínimo para a missão, não recomendamos tentar. Eles tendem a ser bastante desafiadores, mas você pode tentar uma batalha desbloqueada várias vezes, mesmo se não conseguir concluí-la.

Se você está tentando a missão de nível 45, custará mais para entrar e também será substancialmente mais difícil. Certifique-se de que você está pronto antes de tentar.

Depois de concluir essas missões, seu Pokémon evoluirá para a próxima forma. No Estágio 2, os Sync Pairs também receberão um pequeno aumento de estatísticas.

Nem todo Pokémon pode evoluir, infelizmente, então você vai querer pesquisar se o seu Sync Pair pode fazer isso antes de investir tempo para subir de nível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de agosto.