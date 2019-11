Como evoluir Linoone Galar para Obstagoon em Pokémon Sword & Shield

Pokémon Sword & Shield trouxe novas formas alternativas, novos Pokémon e novas evoluções. Linoone ganhou uma forma de Galar e uma nova evolução, Obstagoon. Alguns Pokémon podem ter formas incomuns de evoluir, como Alcremie. Felizmente, você não precisa se esforçar tanto para conseguir esse novo Pokémon Tipo Noturno (Dark).

O Zigzagoon de Galar foi uma das primeiras formas alternativas anunciadas. A forma de Galar tem o Tipo Noturno (Dark), além do Tipo Normal das gerações anteriores. Também recebe uma terceira evolução, adicionando alguma viabilidade extra a esse Pokémon de início de jogo. Obstagoon é um Pokémon equilibrado, com atributos decentes. Como Zigzagoon pode ser encontrado logo no início e Bede (seu rival) possui Pokémon do tipo Psíquico, adicionar um tipo Noturno em sua equipe pode ser interessante.

Como evoluir Linoone de Galar para Obstagoon

Obter Obstagoon não é difícil, mas requer um pouco de timing. Linoone só evoluirá à noite. Noite é qualquer horário após as 20h no sistema do Switch. Isso pode ser manipulado acessando as configurações e alterando a hora manualmente, se você não quiser esperar a hora real do dia.

Quando chegar a noite no jogo, seu Linoone precisará chegar ao nível 35 ou mais para evoluir. Se estiver perto, você pode precisar apenas de algumas batalhas ou Doces Raros (Rare Candy) para conseguir. Caso contrário, suba de nível primeiro e depois mude a hora do dia.

Aproveite o novo Obstagoon. Mostre para Bede na próxima batalha. Ele vai adorar.

Artigo publicado originalmente por Adelaide Weiss em inglês no Dot Esports no dia 21 de novembro.