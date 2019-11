Como evoluir Eevee para Flareon, Vaporeon, Jolteon, Espeon, Umbreon, Leafon, Glaceon e Sylveon em Pokémon Sword & Shield

Eevee é um dos Pokémon mais populares e todas as suas evoluções estão em Sword & Shield.

Isso significa que há oito formas diferentes que você precisa ter em mente ao treinar seu Eevee, sem contar o especial, que pode virar Gigantimax.

Não é muito difícil conseguir nenhuma das formas, então nem se preocupe em ter que “aceitar” um Flareon quando queria um Sylveon. Só se prepare para caçar as pedras que precisa ou tenha o Eevee Normal fofinho como seu melhor amigo.

Confira como conseguir cada Eeveelução em Sword & Shield.

Forma Método Flareon Use uma Pedra de Fogo Vaporeon Use uma Pedra de Água Jolteon Use uma Pedra do Trovão Espeon Suba de nível com a Felicidade no máximo durante o dia Umbreon Suba de nível com a Felicidade no máximo durante a noite Leafeon Use uma Pedra da Folha Glaceon Use uma Pedra de Gelo Sylveon Suba de nível sabendo um movimento do tipo Fada

É a primeira vez desde Diamond & Pearl, quando apareceram pela primeira vez, que você pode usar pedras para evoluir Glaceon e Leafeon. Normalmente, seria preciso viajar para uma área com uma pedra especial e subir de nível lá. Agora, é só encontrar a pedra correspondente.

Também é possível encontrar todas as formas evoluídas de Eevee em batalhas de Raid Max ou na Área Selvagem como aparições raras (Strong Spawns). O Lago do Ultraje (Lake of Outrage) é onde ele costuma aparecer, se decidir aparecer.

E o Eevee pode ser encontrado na Rota 4 ou em batalhas de Raid Max. Também é possível consegui-lo pelo Presente Misterioso se você tiver dados salvos de Let’s Go, Eevee! em seu Nintendo Switch. Esse Eevee, porém, não vai poder evoluir, porque é único que pode virar Gigantimax.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de novembro.