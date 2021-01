Como encontrar Smeargle para o Desafio de Coleção de Johto em Pokémon Go

O Desafio de Coleção de Johto é a última parada antes do evento Kanto Tour de Pokémon Go, que acontece em 20 de fevereiro. Como nos Desafios de Coleção anteriores, você precisa capturar nove Pokémon originalmente descobertos em uma região específica. Quase todos os Pokémon daquela região aparecerão com mais frequência durante esse período, incluindo os que não fazem parte do desafio. Mas há um Pokémon necessário nessa jornada que pode ser difícil de encontrar: o Pokémon Pintor, Smeargle.

Smeargle apareceu pela primeira vez em Pokémon Go no ano passado, junto com as mudanças da câmera. A única forma de encontrar esse Pokémon do tipo Normal é usando a função, mas mesmo ela não é uma garantia.

Para ter a chance de capturar Smeargle, você precisa usar a câmera do jogo, que pode ser acessada pela sua mochila ou clicando no botão de câmera do resumo de qualquer Pokémon. A partir dali, o jogo pede que você entre no modo RA e vire a câmera para uma superfície aberta para o Pokémon aparecer na foto. Se não tiver nenhum lugar disponível, o Pokémon não poderá sair de sua PokéBola e também não poderá sair na foto.

Quando o Pokémon estiver aparecendo na tela, você poderá tirar uma foto. Depois, quando for olhar a foto que tirou, você pode encontrar um Smeargle na frente dela. Se sim, ele aparecerá no mapa e você poderá capturá-lo por uma hora. Mas tenha cuidado. Smeargle, como qualquer Pokémon da natureza, pode fugir, o que significa que você teria que repetir todo o processo para encontrá-lo outra vez.

Em Pokémon Go, Smeargle copia os ataques do Pokémon cuja foto você estava tirando quando ele foi capturado. Nos jogos principais da série, Smeargle faz algo parecido com o ataque Sketch (Rascunho). Ele não pode aprender ataques rápidos nem carregados quando for capturado.

Não é garantido que Smeargle apareça na sua foto e não há nenhum aumento de frequência com o evento. Se a sua sessão de fotos não fizer Smeargle aparecer de primeira, tente tirar fotos de outros Pokémon.

O Desafio de Coleção de Johto termina em 31 de janeiro, junto com o evento Celebração de Johto, onde Pokémon de Johto aparecem com mais frequência e tomam conta das batalhas de reides. O evento ainda conta com uma nova pesquisa de campo que tem como recompensa o Pokémon lendário Ho-oh.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 29 de janeiro.