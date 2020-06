Como encontrar e usar Max Mushrooms na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

Maximize seu potencial com os Max Mushrooms.

Ao viajar pela Isle of Armor e fazer missões para Master Mustard do Master Dojo da expansão de Pokémon Sword & Shield, um item importante que você vai encontrar se chama Max Mushroom.

Max Mushrooms são fungos que crescem em áreas específicas da Isle of Armor e que você precisa coletar para uma das missões de Mustard. Você também vai precisar deles mais tarde, se quiser liberar o potencial Gigantamax de qualquer um de seus Pokémon.

Nem todos os Pokémon têm acesso a Gigantimax, mas, para aqueles Pokémon que podem aproveitar a versão mais diferente da transformação Dynamax, é uma ótima forma de mostrar o que podem fazer.

Primeiro, sua tarefa será levar para Mustard diversos Max Mushrooms do Warm-up Tunnel, na parte inferior da ilha. Depois que pegá-los e tiver batalhado com o rival exclusivo da sua versão do jogo, você volta ao Master Dojo e aprende a fazer Max Soup.

A Max Soup é como você transforma um Pokémon que pode ser Dynamax em um que pode usar sua forma Gigantimax, se for compatível. Você pode continuar usando a sopa desde que mantenha o estoque do NPC na cozinha do dojo cheio de Max Mushrooms.

Por sorte, os Max Mushrooms não são só itens genéricos bonitinhos que você pode encontrar na nova parte da natureza. Eles de fato estão presentes no mapa e você pode vê-los crescendo quando passa por eles. Parece que são mais comuns em áreas úmidas como o Warm-up Tunnel, no entanto.

Você também pode fazer com que mais deles apareçam na ilha, participando de Max Raid Battles, se não conseguir encontrar nenhum nas áreas mais comuns.

Confira a lista completa de Pokémon que podem ter seu potencial Gigantamax desbloqueado ao tomar um pouco de Max Soup.

Butterfree

Pikachu

Meowth

Machamp

Gengar

Lapras

Eevee

Snorlax

Garbodor

Drewnaw

Corviknight

Toxtricity

Alcremie

Duraludon

Orbeetle

Coalossal

Sandaconda

Grimmsnarl

Flapple

Appletun

Hatterene

Copperajah

Kingler

Centiskorch

Venasaur

Charizard

Blastoise

Rillaboom

Cinderace

Inteleon

Você vai precisar estocar Max Mushrooms ao passar pela Isle of Armor se quiser garantir que tem todos os Pokémon que podem virar Gigantamax em seu time. Mas você não vai precisar usar a Max Soup em Urshifu fora da história principal, onde você faz uma variante especial do Pokémon Wushu.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.