Como encontrar e derrotar Giovanni em Pokémon Go – Agosto de 2020

Qualquer um que já tenha lidado com a Equipe Rocket poderia prever que Giovanni estaria no comando da Equipe GO Rocket em Pokémon Go.

E com todos esses Balões Rocket no mundo aberto, é melhor se preparar para o embate contra o chefão e sua rotação de poderosos Pokémon Sombrosos.

Como sempre, você ainda pode encontrar Giovanni completando as Pesquisas Temporárias especiais da Equipe GO Rocket que o Professor Willow mandar, mas agora você também pode encontrá-lo em balões. A pesquisa, chamada A Crescente Ameaça nas Sombras (“A Shadowy Threat Grows”), faz parte de uma pesquisa maior, com tarefas que você vai precisar completar antes de enfrentar o chefe.

Depois de completar as pesquisas especiais Uma Situação Preocupante (“A Troubling Situation”) e O Trabalho de um Professor Nunca Termina (“A Professor’s Work is Never Done”), você recebe um Super-radar Rocket, que é necessário para localizar Giovanni.

Depois de equipar seu Super-radar Rocket, você será direcionado ao local do chefe da Equipe GO Rocket. Diversos Recrutas Rocket se disfarçaram de Giovanni, porém, para tentar despistar você.

É preciso visitar PokéParadas já capturadas para distinguir o Giovanni verdadeiro dos falsos e poder enfrentá-lo na batalha. E, se tiver o Super-radar Rocket equipado, ele também pode aparecer em um Balão Rocket. Mas os recrutas disfarçados também podem aparecer nos balões.

Quanto à batalha contra o chefão da Equipe Rocket, ele sempre começa com sua marca registrada, o Persian, um Pokémon Normal com um poder considerável. Use Pokémon dos tipos Lutador, Aço ou Pedra para minimizar os danos que ele pode causar.

Imagem via Game Freak

Seu próximo Pokémon será um do tipo Terra, sendo dois deles muito mais fortes do que o terceiro.

Garchomp: Terra/Dragão

Nidoking: Veneno/Terra

Dugtrio: Terra

Se você tiver um Pokémon do tipo Água com um ataque de Gelo forte, seria sua melhor opção para se preparar contra os três possíveis Pokémon. Gelo tem eficácia 4x contra Garchomp e ataca tanto Nidoking quanto Dugtrio com dano dobrado.

Por fim, Giovanni vai usar um dos Pokémon Sombrosos que capturou e dominou. Desde 11 de julho, o que isso significa é que você vai enfrentar o Lendário Suicune, Pokémon de Água.

Imagem via Game Freak

Suicune é apenas do tipo Água, o que significa que os Pokémon dos tipos Planta e Elétrico são suas melhores chances. É melhor se concentrar em levar os Elétricos para a batalha, já que Suicune tem acesso a ataques do tipo Gelo, mas nada que cause dano em dobro a algo como Magnezone.

