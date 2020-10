Como encontrar e capturar Calyrex e Glastrier/Spectrier em Pokémon Sword & Shield: The Crown Tundra

A nova expansão de Pokémon Sword & Shield, The Crown Tundra, trouxe uma nova história para aproveitar. Ao fim dela, você pode encontrar Glastrier ou Spectrier, leal montaria de Calyrex.

Você precisa encontrar Calyrex, o Pokémon lendário em destaque no DLC, antes de batalhar. Só depois de várias etapas é que você poderá capturar Calyrex e escolher entre Glastrier ou Spectrier (as etapas abaixo contêm spoilers da história do DLC).

Encontrar o rei

Diz-se que, no passado, Calyrex reinou sobre Galar e foi considerado um rei misericordioso. Para encontrá-lo no presente na Crown Tundra, no entanto, você precisará encontrar as pistas lendárias na casa de Peony, que fica em Freezington, seguindo a história do jogo.

Procure a Wooden Crown (Coroa de Madeira) em sua sala de estar — ela será usada mais adiante em uma estátua de Calyrex que está sem coroa. Ele estará montado em Glastrier ou Spectrier. Calyrex vai aparecer depois que você puser a coroa na estátua.

Depois disso, você poderá batalhar contra ele. Calyrex é um Pokémon dos tipos Planta e Psíquico, então você pode usar ataques dos tipos Inseto, Fogo, Voador, Venenoso, Fantasma, Gelo e Sombrio para causar mais dano. Ele é relativamente fácil de derrotar.

Aprender mais sobre as montarias

Quando terminar a batalha, fale com alguns NPCs em Freezington e siga em direção ao sul, para a casa do prefeito, em Frostpoint Field. Você deve acabar na Giant’s Bed. É importante também ler o livro Hardy Crops for the Tundra.

Nele, você aprenderá sobre os dois tipos de cenouras, Iceroot Carrot e Shadowroot Carrot, que determinarão se você deve encontrar Glastrier ou Spectrier. Volte a Calyrex e pergunte a ele sobre seu Pokémon cavalo e ele responderá que você deve buscar uma Carrot Seed (Semente de Cenoura).

No vilarejo de Freezington, fale com o personagem próximo à plantação. Ele pedirá oito Dynite Ore em troca da Carrot Seed. Depois, volte mais uma vez a Calyrex para saber onde você deve plantar a semente.

É aí que você deverá escolher qual dos Pokémon vai querer. Glastrier é um Pokémon do tipo Gelo, então, se essa for sua escolha, vá até a Snowslide Slope e plante a semente por lá. Spectrier é do tipo Fantasma e vai aparecer se você plantar a semente no Old Cemetery. Depois de plantar, você terá uma chance de batalhar contra o Pokémon.

Derrote o Pokémon para conseguir um pouco de cabelo e reunir Calyrex a sua leal montaria. Voltando ao prefeito, você poderá conseguir as Reins of Unity.

Capturando Calyrex e Glastrier/Spectrier

Depois, você precisará ir até o Crown Shrine, na parte norte do mapa. Você precisará passar outra vez pelas outras áreas e entrar em uma caverna na Snowslide Slope. O Crown Shrine estará no fim de uma trilha ao sair da caverna.

Calyrex estará esperando você colocar a cenoura no Santuário para atrair sua montaria. Calyrex irá controlar e se fundir com o Pokémon, criando o Shadow Rider ou o Ice Rider.

Você pode usar as Reins of Unity para separar os Pokémon, o que fará com que eles contem separadamente na Pokédex. Mas você não pode capturar Glastrier e Spectrier ao mesmo tempo.

A história levará você naturalmente a esses Pokémon, então aproveite a história, além de conseguir dois Pokémon lendários do DLC The Crown Tundra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 23 de outubro.