Como derrotar Jessie e James em Pokémon Go

A dupla original da Equipe Rocket, Jessie e James, tem aparecido para encher o saco dos treinadores de Pokémon Go em seu clássico balão em forma de Meowth.

Como acontece com os Recrutas normais da Equipe GO Rocket, você pode derrotar os dois e ganhar recompensas por fazê-los decolarem de novo.

Uma dupla misteriosa chegou ao Pokémon GO por meio de um… Balão Meowth? Os dois se chamam Jessie e James, e parece que não têm boas intenções! Ajudem-nos a derrotá-los!https://t.co/NCGO03eATh pic.twitter.com/nLOA98rQYq — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) July 9, 2020

Ao encontrar o balão em forma de Meowth voando por aí, interaja com ele, e assim pode encontrar Jessie e James. Diferentemente, porém, do que acontece com as outras batalhas contra a Equipe GO Rocket, você vai lutar com os dois treinadores ao mesmo tempo.

Os dois treinadores começam com seus Pokémon mais clássicos, Ekans e Koffing, que serão Pokémon Sombrosos. Se você conseguir derrotar tanto Jessie quanto James, terá a chance de salvar os Pokémon Sombrosos e os dois têm a chance de serem Brilhantes.

Confira aqui algumas dicas para derrotar Jessie e James facilmente antes que eles fujam da cena do crime, ainda neste mês.

Primeiro Pokémon

Jessie começa com Ekans, enquanto James envia Koffing, os dois sendo mais fortes que o normal devido ao fato de serem Pokémon Sombrosos. Você deve usar Pokémon do tipo Aço para evitar os ataques de veneno, ou acabar com eles rapidamente usando ataques dos tipos Psíquico ou Terra.

Segundo Pokémon

As coisas se distanciam do anime na segunda rodada de Pokémon da dupla, já que Jessie vai usar Scyther e James vai escolher Sneasel. Nenhum dos dois tem bons atributos defensivos, e ambos são fracos contra ataques do tipo Fogo, então é só levar qualquer Pokémon mais competente do tipo Fogo, como Charizard e Arcanine, para dar conta do recado.

Terceiro Pokémon

Por fim, os dois vão usar, respectivamente, Bagon e Beldum quando você chegar à fase final da batalha. Eles não têm nenhuma fraqueza em comum, mas, se você levar um Giratina para a batalha, terá vantagem no confronto, já que Bagon é fraco contra ataques do tipo Dragão e Beldum não dura muito contra ataques do tipo Fantasma.

Jessie sempre começa nos encontros e é seguida por James, então é fácil se preparar para o que essencialmente se torna uma batalha mais longa contra os Recrutas da Equipe GO Rocket. Depois que derrotá-los, você vai poder tentar salvar Ekans e Koffing Sombrosos e adicioná-los ao seu time.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de julho.