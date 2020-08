Como derrotar e capturar Mega Charizard X e Y em Pokémon Go

A Megaevolução chegou a Pokémon Go, e com ela chegou a oportunidade de capturar os Pokémon capazes de Megaevoluir, através das novas Megarreides.

Alguns Mega Pokémon já estão disponíveis em Pokémon Go, incluindo Mega Charizard X e Y. As duas formas diferentes do inicial de Fogo são incrivelmente poderosas, e as duas têm o potencial de ter o maior CP do jogo.

Se você pretende capturar as duas formas de Mega Charizard, precisa preparar seu time. Então saiba como derrotar e capturar Mega Charizard X e Y nas Megarreides de Pokémon Go.

Pokémon fortes contra Mega Charizard X

Em relação ao Charizard normal, a sua estratégia contra o Mega Charizard X vai precisar mudar, porque ele não é dos tipos Fogo e Voador, mas dos tipos Fogo e Dragão. Isso significa que os Pokémon do tipo Elétrico não vão derrotá-lo rapidamente, mas os Pokémon do tipo Pedra se tornaram mais úteis, porque ele passa a ser vulnerável a ataques do tipo Terra.

Groudon é sua melhor opção, já que o Lendário do tipo Terra não vai receber dano em dobro do Dragão e pode usar ataques poderosos como Terremoto. Não dependa só do Groudon, no entanto, porque nem a defesa dele consegue segurar um Mega Charizard X para sempre.

Suas outras opções são Pokémon poderosos do tipo Pedra, como Rhyperior, Tyranitar e Rampardos, que podem aguentar muito dano ou causar muito dano ao chefe da Megarreide.

Rampardos, provavelmente, é a pior opção entre os três, porque sua defesa não é boa. Mas, caso precise de algo para causar muito dano contra o Dragão, a combinação de golpes dele pode ajudar.

Rhyperior é bem mais resistente e aguenta quase todos os ataques padrão do Mega Charizard X. Tyranitar também consegue aguentar, mas bate muito mais. Não tem muito como errar com essa seleção.

Pokémon fortes contra Mega Charizard Y

Mega Charizard Y é um confronto mais tradicional, dos tipos Fogo e Voador, e pode ser derrotado facilmente com alguns Pokémon do tipo Pedra. Mas ele também tem ataques especiais, então causa muito mais dano em certas ocasiões.

Sem contar Groudon, você pode ainda usar Rhyperior, Tyranitar e Rampardos contra Mega Charizard Y, porque ele tem fraqueza em dobro contra ataques do tipo Pedra.

Zekrom também seria uma ótima opção, porque resiste aos dois tipos de ataque de Mega Charizard Y por ser dos tipos Dragão e Elétrico. Os ataques Elétricos serão sua melhor opção, e lembre-se de ter uma opção defensiva mais forte se precisar aguentar a batalha por mais tempo.

Outras boas opções para os dois lados são Terrakion, Kabutops, Omastar, Kyogre, Gyarados, Vaporeon, Milotic, Suicune e Swampert. Isso vai variar dependendo dos ataques que você tiver com cada um deles.

Ao completar sua Megarreide, você terá a chance de capturar o Charizard que derrotou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de agosto.