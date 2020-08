Como derrotar e capturar Mega Blastoise em Pokémon Go

Cuidado com o canhão novo.

Dos quatro primeiros Pokémon a ganharem Megaevoluções em Pokémon Go, Mega Blastoise é o único que pode usar óculos de sol.

Isso não muda sua força na batalha, mas o Mega ainda é um pouco diferente dos outros que foram lançados com a nova mecânica.

Quando quiser batalhar contra o Blastoise Megaevoluído, você precisa garantir que tem alguns Pokémon dos tipos Planta e Elétrico à mão, porque ele tem grande resistência e causa muito dano. Você ainda pode resistir à maior parte do dano se levar um time que neutraliza ataques de Água com resistência dupla, mas a batalha ainda não vai ser fácil.

Ao completar a Megarreide, você pode tentar capturar o Mega Blastoise, então confira algumas formas de aumentar suas chances de sucesso.

Pokémon fortes contra Mega Blastoise

Mega Blastoise é apenas do tipo Água, então você não precisa se preocupar em evitar tantas combinações de tipos. Isso também permite que você leve algumas das melhores barreiras contra oponentes do tipo Água no jogo.

Zekrom não é apenas um Pokémon Elétrico poderoso, mas também um Dragão Lendário, o que significa que ele tem resistência quádrupla aos ataques do tipo Água. Será quase impossível que Mega Blastoise cause dano significativo a um Zekrom, e ele também causa muito dano ao chefe enquanto resiste.

Magnezone também é uma boa opção, além de ser mais simples, por ser mais fácil de obter que Zekrom e ter algumas das mesmas habilidades. Será, no entanto, mais difícil derrotar um Mega Blastoise com Magnezone, porque seus atributos são bem mais fracos. Mas você pode compensar com a composição certa.

Se não tiver boas opções do tipo Elétrico para usar contra um oponente Megaevoluído, uma boa segunda opção é um tipo Planta, como Exeggutor de Alola, Tangrowth ou Roserade. Os ataques do tipo Gelo podem ser bem fortes contra eles, mas, sem eles, o Exeggutor de Alola também tem resistência quádrupla aos ataques do tipo Água, por ser dos tipos Planta e Dragão.

FIca ainda mais fácil se você conseguir capturar um Mega Venusaur antes de lutar contra o Mega Blastoise, porque ele será muito forte contra o oponente.

Ao completar a Megarreide, você terá a chance de capturar Mega Blastoise, além de ganhar um pouco de Megaenergia para usar depois.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de agosto.