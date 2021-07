Como criar ou entrar em uma partida personalizada ou lobby de Pokémon UNITE

Certos aspectos de Pokémon UNITE podem fazer você se perder nos menus, tentando encontrar o que precisa. Mas, felizmente, o processo de jogar com amigos ou criar uma sala para outros jogadores é muito simples.

Pokémon UNITE tem a opção de jogar diretamente com amigos, adicionando esses amigos e enviando convites para o seu time antes de entrar em uma partida. No entanto, essa não é a única opção que você tem para jogar com outras pessoas.

Além das Trainer IDs, Pokémon UNITE também tem um sistema de lobby (uma sala de jogo) que permite que você entre em um grupo sem precisar adicionar o jogador como amigo. Isso é feito usando a Lobby ID, que é criada automaticamente quando você abre o menu da Unite Battle.

Qualquer jogador pode compartilhar sua Lobby ID ou usar a ferramenta de busca de lobby no menu principal para encontrar o grupo que quer. Confira como as duas coisas funcionam.

Criar um lobby

Abra Pokémon UNITE

Entre no menu da Unite Battle

Sua Lobby ID estará no canto superior esquerdo da tela

Compartilhe a Lobby ID e, quando os jogadores começarem a enviar convites, aceite-os

Entrar em um lobby

Abra Pokémon UNITE

Localize o botão de busca de lobby logo acima de Unite Battle

Digite a Lobby ID de oito dígitos para o lobby que você preferir

Espere até ser aceito no lobby

Infelizmente, isso não funciona exatamente como uma partida personalizada. Você só poderá ter mais quatro jogadores no time e não poderá jogar partidas personalizadas a partir do lobby. A opção pode ser adicionada no futuro, mas, por enquanto, o sistema de lobby/sala é usado apenas como forma de convidar jogadores para o seu time.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de julho.