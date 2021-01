Com o tempo, você vai encontrando mais e mais Pokémon diferentes para capturar em Pokémon Go, devido aos vários eventos e às atualizações de conteúdo. Mas alguns jogadores têm como objetivo encontrar as versões brilhantes, mais raras, de suas espécies favoritas.

Nem todo Pokémon de Pokémon Go tem uma forma brilhante disponível, mas muitas foram adicionados ao jogo desde o lançamento e algumas podem ser encontradas com mais frequência em determinadas épocas do ano.

Os Pokémon brilhantes são cores diferentes das versões tradicionais das espécies, mas encontrar algumas delas é quase impossível. A média de frequência com que os Pokémon aparecem em suas formas brilhantes é de 1 a cada 450 encontros.

Drifloon está disponível no jogo em sua forma brilhante desde que foi lançado, no evento de Halloween 2020.

Como conseguir um Drifloon brilhante em Pokémon Go

Imagem via Niantic

Durante as horas em destaque, a frequência com que o Pokémon em destaque aparece aumenta drasticamente, aumentando também as suas chances de encontrar uma versão brilhante daquele Pokémon. Apesar de Drifloon ter sido o Pokémon em destaque recentemente, essa ainda é a melhor forma de conseguir uma versão brilhante.

O plano da hora em destaque é localizar todos os Drifloon próximos a você e lutar contra o máximo possível deles até encontrar um brilhante.

Se não houver uma hora em destaque em breve, não significa que você não pode capturar Drifloon brilhante de outra forma. Uma opção é localizar um ninho de Drifloon e capturar o máximo possível deles, outra é aumentar a frequência com que esse Pokémon aparece, ativando um módulo atrair em uma PokéParada onde Drifloon esteja aparecendo.

Vai ser fácil descobrir se o Pokémon é brilhante, porque Drifloon normalmente é roxo e sua versão brilhante é amarela.

É mais comum encontrar Drifloon na natureza, mas a evolução dele, Drifblim, também tem uma versão brilhante. Mas a forma mais fácil de conseguir a evolução é mesmo conseguir um Drifloon brilhante e usar doces para evoluir para Drifblim, pois a frequência com que a forma evoluída aparece na natureza é muito menor.

Esses Pokémon dos tipos Fantasma/Voador são ótimos para a sua coleção, sejam brilhantes ou não, então capturar vários deles na sua busca pelo brilhante pode compensar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de janeiro.