Como conseguir Tyrunt e Amaura na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield

A DLC The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield reintroduziu muitos Pokémon de títulos anteriores da franquia. Mas desta vez, os fósseis de Pokémon da sexta geração, Tyrunt e Amaura, já estão vivos. O Pokémon da região de Kalos só se tornou disponível com o lançamento da expansão The Crown Tundra.

Tyrunt pode ser encontrado no mundo superior perto do Lake Ballimere. Procure ao redor do lago e continue procurando, pois pode demorar muito para que um apareça. Amaura, por outro lado, é muito mais fácil de encontrar. Ele pode ser encontrado na área selvagem de Slippery Slope, Frostpoint Field e Snowslide Slope.

Preste atenção ao tempo, no entanto. Tyrunt tem uma chance melhor de aparecer em dias ensolarados, pois evolui nessa condição. Para Amaura, é o oposto, tem que ser quando chove granizo.

Se você encontrar Tyrunt e Amaura, tome cuidado para não derrotá-los antes de pegá-los, pois eles aparecerão no nível 65. Tyrunt é fraco para ataques do tipo Fighting, Ground, Steel, Ice, Dragon e Fairy. Amaura é fraco contra ataques do tipo Fighting, Ground, Rock, Steel, Water e Grass.

Tente usar outros tipos de Pokémon para capturá-los e venha preparado com várias Pokébolas para garantir. Tyrunt evolui para Tyrantrum durante o dia, enquanto Amaura evolui para Aurorus à noite. Eles só precisam ser subidos de nível para evoluir, então você não precisará de nenhum item especial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 23 de outubro.