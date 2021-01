Como conseguir Reviver em Pokémon Go

Assim como os humanos, os Pokémon também precisam de um descanso de vez em quando, especialmente após uma luta de ginásio em que você pode ter subestimado o treinador adversário.

Embora existam várias alternativas para curar seu Pokémon, nenhuma funcionará se eles tiverem zero pontos de saúde (PS). Uma barra de saúde vazia não significa necessariamente que seu Pokémon se foi para sempre, mas você precisará usar itens poderosos para trazê-los de volta ao combate.

Apenas Reviver pode curar Pokémon com zero de PS, e eles são consideravelmente menos comuns do que qualquer outro consumível no jogo. Apesar de ter uma taxa de aparição menor, você deve ter um estoque de tamanho decente deles se estiver se conectando diariamente para ficar por algumas horas.

Se o seu Pokémon favorito está fora de combate e você está sem Reviver, no entanto, você precisará se concentrar em encontrar mais em vez de qualquer rotina de Pokémon Go que possa ter. Usar Reviver regularmente fará com que seu Pokémon volte aos dias de glória com metade do PS, enquanto o Máximo Reviver concederá a eles uma barra de PS completa. Máximo Reviver é ligeiramente mais raro do que o Reviver regular, mas ambos vêm de fontes semelhantes, o que significa que você estará procurando por ambos quando precisar de Reviver.

Veja como você pode encontrar Reviver e Máximo Reviver no Pokémon Go.

Aumente o nível do seu treinador Cada nível desbloqueia novas recompensas e a maioria delas tende a ser suprimentos. Há uma boa chance de você conseguir Reviver enquanto sobe de nível, e avançar para o próximo nível pode ser uma ideia viável se você precisar desesperadamente de um Reviver.

Abrir Presentes Compartilhar é amar. Você receberá alguns itens grátis enquanto abre presentes no Pokémon Go. Esta é uma mecânica introduzida para aumentar a troca de presentes entre amigos, e você pode facilmente pedir a seus amigos que lhe dêem alguns itens comuns ou até mesmo iniciar uma extravagância de troca de presentes você mesmo. Tudo o que você precisa fazer é começar a enviar presentes para todos em sua lista de amigos e eles devem começar a retribuir o favor em breve.



Visite Poké Paradas e Ginásios e gire seus discos PokéS Paradas e Ginásios são o arroz com feijão de todos os treinadores de Pokémon Go. Cada giro do disco lhe concederá suprimentos para usar em suas aventuras, e Reviver também pertence a essa categoria. Reviver e Máximo Reviver tendem a ser mais raros, o que significa que você obterá mais Poké Bolas do que Reviver em suas tentativas.

Complete Tarefas de Pesquisa As tarefas de pesquisa podem ser demoradas, mas valem a pena no longo prazo pelo que têm a oferecer. Se você já joga casualmente há algum tempo, é provável que tenha incontáveis ​​Tarefas de Pesquisa esperando por você, e examiná-las permitirá que você coloque as mãos em um punhado de Máximo Reviver e Reviver regulares. Você também será capaz de ver as recompensas das Tarefas de Pesquisa, o que significa que você pode se concentrar completamente naquelas que irão recompensá-lo com Reviver.

Derrote Chefes de Reides Reides é uma das aventuras mais desafiadoras que você passará em Pokémon Go. Concluir Reides pode exaurir um punhado de seus Pokémon, mas derrotar os chefes de reide irá pelo menos conceder a você alguns Reviver para aliviar a dor. O número de Pokémon que precisará de um Reviver provavelmente será maior do que o número de Reviver que você receberá como recompensa, mas ainda é melhor do que nada.

Siga os eventos da temporada Pokémon Go sempre tenta manter a jogabilidade atualizada com eventos sazonais. Esses eventos podem ter seu próprio conjunto de missões vinculadas a várias recompensas. Verifique se há um evento acontecendo e analise as recompensas para um possível Reviver. Se houver algo listado que possa render algum Reviver, pode ser uma boa ideia tirar essa missão do caminho, mesmo que você não esteja planejando participar do evento.



Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de janeiro.