Como conseguir mais Max Mushrooms em Pokémon Sword & Shield: The Isle of Armor

O primeiro pacote de DLCs de Pokémon Sword e Pokémon Shield, The Isle of Armor, trouxe ao jogo um novo recurso que permite que os jogadores habilitem a forma Gigantamax de vários Pokémon sem precisar consegui-las através de reides.

O recurso, conhecido como Max Soup no Master Dojo, exige que vocÊ tenha itens conhecidos como Max Mushrooms, que aparecem no mundo de Isle of Armor. Não parece, porém, haver nenhum à vista depois de conseguir os três primeiros da história principal.

Para conseguir mais Max Mushrooms, antes você precisa participar de uma Max Raid Battle na Isle of Armor e derrotar o chefão da reide.

Ao fazer isso, há uma pequena chance de que os Max Mushrooms comecem a aparecer no mapa. Eles só podem aparecer, porém, nas cavernas e florestas, então ao menos isso limita o número de locais onde você precisa procurar.

Quantos deles aparecem depois das Max Raid Battles, ou se sequer aparecem, é completamente aleatório. Os Max Mushrooms podem aparecer depois de uma batalha ou de 20. Não se sabe ao certo.

O que recomendamos aos treinadores é participar do máximo de reides possível na ilha antes de começar a caçar os Max Mushrooms.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 18 de junho.