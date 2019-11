Como conseguir IVs perfeitos em Pokémon Sword & Shield

Há duas formas de conseguir Pokémon com Valores Individuais (IVs) perfeitos (ou pelo menos melhores que a média) em Sword and Shield, mas as duas levam muito tempo e exigem sorte.

A primeira opção é tentar encontrar os Pokémon de aura brilhante nas muitas regiões da Área Selvagem. Todos os Pokémon que aparecerem no mundo aberto com essa aura brilhante terão ao menos três IVs perfeitos em qualquer situação.

IVs perfeitos são aleatórios, mas isso deixa você mais perto de ter todos os seis IVs perfeitos, o sonho da maioria dos jogadores competitivos. Mas, se estiver só jogando casualmente, pode ser uma boa ideia ir atrás desses Pokémon brilhantes, porque eles sempre serão mais fortes que as variantes normais e ainda podem saber algumas Habilidades de Ovo.

Habilidades de Ovo são ataques que só podem ser aprendidos cruzando dois Pokémon do mesmo grupo e chocando um ovo. Há uma chance de que fazer isso dê ao Pokémon bebê uma habilidade que não saberia normalmente.

A melhor forma de encontrar os raros e brilhantes Pokémon é simplesmente andar pela Área Selvagem de bicicleta, forçando os Pokémon que já apareceram a desaparecerem. Isso significa que você pode ficar andando em círculos para ter mais chances dos Pokémon que quer que apareçam, além dos atributos melhores.

Tome cuidado, porém, porque pode ser fácil não ver a aura, dependendo do tempo e do ambiente da região em que você está.

Mas, se não quiser apenas ter um Pokémon melhor e estiver tentando criar um time competitivo, vai precisar encontrar várias coisas para facilitar seu trabalho. A primeira delas é um Ditto.

Vá até o Lago do Ultraje e pegue um Ditto para poder sempre cruzar exatamente o Pokémon que quiser, independentemente de gênero ou grupo. Se encontrar um Ditto com IVs excelentes, vai poder passá-los para os ovos.

É possível conferir os IVs com o Juiz de IV, mas você precisa vencer seis batalhas na Torre de Batalha, alcançar o Nível 4 e desbloquear a habilidade de usá-lo. Então, provavelmente, você vai acabar com 12 Ditto e testando todos eles porque o ideal é ter um com 4 IVs máximos ou mais, o que vai aparecer como “melhor”.

Depois, pegue um Nó do Destino (Destiny Knot) da loja do Centro Pokémon do sul. Você vai precisar seguir até a Torre de Batalha e competir em algumas partidas para conseguir os pontos, mas vale a pena, porque isso tira muito do fator aleatório do processo de cruzar os Pokémon.

Quando tiver o Ditto e o Nó do Destino, pode começar a cruzar os Pokémon atrás do IV perfeito. Ah, e se o Pokémon que você planeja usar para cruzar tem a Nature que você quer, lembre-se de equipar uma Pedra Imutável (Everstone), porque aí a Nature será automaticamente transmitida.

Também é importante ressaltar que a habilidade de um Pokémon macho será automaticamente transmitida no cruzamento com um Ditto. Enquanto isso, há 70% de chance de que a habilidade seja transmitida pela mãe se o Ditto cruzar com uma Pokémon fêmea. Se quiser Habilidades Ocultas, provavelmente precisa competir nas batalhas de Raid Max para pegar Pokémon que as tenham e poder cruzar com eles.

Equipar o Nó do Destino ao Ditto de IV alto permite que você transmita 5 IVs em vez de 3. Isso aumenta muito suas chances de conseguir os seis IVs máximos em vez de três máximos e três ruins, mesmo que o sexto IV ainda seja aleatório.

Daí em diante, é simples. É só continuar chocando ovos até conseguir o Pokémon que quiser com os IVs certos. A Nature pode mudar depois, então não precisa se preocupar tanto se não tiver a certa.

O importante é combinar os seis IVs perfeitos com a habilidade certa e, se quiser, Habilidades de Ovo. Depois, é só treinar até o Nível 100 e passar para o Hiper Treino.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de novembro.