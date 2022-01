Desde que foi lançado em Pokémon Diamond e Pearl, Rotom é um dos Pokémon mais únicos do jogo. Essa espécie dos tipos Elétrico e Fantasma tem várias formas, todas inspiradas em eletrodomésticos.

Você pode alternar entre essas formas entre batalhas, o que faz de Rotom um dos Pokémon mais diversos do jogo. Se você pretende usar o Pokémon Plasma, é bom saber como acessar todas as suas formas.

Como conseguir as formas de Rotom em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Captura de tela via RuffledRowlit

Primeiro, é preciso conseguir a forma principal de Rotom, que só pode ser obtida depois de concluir a história principal do jogo e receber a National Pokédex.

Quando tiver feito isso, vá para o Old Chateau na Eterna Forest. Use Cut para derrubar as árvores no seu caminho e entre no castelo. Suba as escadas e siga pelo corredor do meio, que leva a várias outras portas.

Abra a primeira porta, de um quarto onde haverá uma TV. Interaja com a TV e você vai encontrar Rotom. Depois de batalhar com o Pokémon e capturá-lo, você receberá uma Secret Key.

Leve a Secret Key para o QG da Team Galactic em Eterna City e abra a sala secreta, localizada no canto superior esquerdo da sala principal. Siga para a parede dos fundos e aperte “A” para abrir a passagem secreta.

Passando por lá, você verá vários eletrodomésticos. Ao interagir com eles, você vai receber as diferentes formas de Rotom. Quando tiver feito isso com todos os eletrodomésticos, todos eles aparecerão no seu item Rotom Catalogue, que permite alternar entre as formas quando e como quiser.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 19 de novembro.