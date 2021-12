Como completar o Illummination Challenge no evento Holiday Festivities do Pokémon UNITE

Pokémon UNITE está com seu primeiro evento de natal ativo, o Holiday Festivities, que apresenta novos Holowear, itens de avatar e um modo de jogo por tempo limitado que coincide com a temporada de fim de ano.

Como parte das festividades, a TiMi Studio incluiu um novo conjunto de desafios exclusivos para o evento que só pode ser concluído entre 15 de dezembro e até quando o festival termina em janeiro.

O Illumination Challenge, que tem como tema uma Árvore de Natal, tem vários conjuntos de missões para os jogadores completarem, que variam desde apenas entrar no jogo até participar do modo Snowball Battle em Shivre City.

Ao completar esses desafios, os jogadores coletarão luzes que ajudarão a iluminar a árvore, desbloqueando recompensas festivas ao longo do caminho. Funciona de forma semelhante às abóboras do Festival de Halloween, mas em vez de trocá-las por itens, você simplesmente precisa coletar um número definido para desbloquear tudo.

Se você planeja participar das Festividades de Natal, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Illumination Challenge, incluindo as regras, requisitos e recompensas.

Regras

O Illumination Challenge é dividido em Daily Missions (Missões Diárias) e Challenge Misions (Missões de Desafio), com o primeiro reiniciando no final de cada dia e dando menos recompensas em comparação com os desafios maiores que não estarão disponíveis para completar várias vezes.

Cada vez que você completa um dos tipos de missão, você ganha luzes para iluminar a árvore, junto com outros bônus como Aeos Coins e Item Enhancers. Você também pode ganhar Stickers especiais Holiday Style ao completar as Missões de Desafio.

O objetivo final do desafio é coletar 1.500 luzes, que rendem a você todas as recompensas e iluminam totalmente a árvore.

Recompensas

No total, há cinco recompensas que você pode desbloquear à medida que avança na árvore do Illumination Challenge por meio da conclusão de missões. A primeira recompensa é um pouco sem brilho, mas depois disso, você ganhará itens exclusivos para as festas de fim de ano. Aqui está a análise completa.

Luzes Recompensa 100 Ninetails de Alola (Teste de Um Dia) 350 Frame (Holiday Style) 700 Meias (Holiday Style) 1.100 Plano de fundo (Holiday Style) 1.500 Chapéu (Holiday Style)

Illumination Challenge Missions

Com as Missões Diárias e as Missões de Desafio, o Illumination Challenge levará algum tempo para ser concluído. No entanto, nenhum dos desafios é muito difícil de conquistar e qualquer um que joga o jogo com certa frequência deve desbloquear facilmente todas as recompensas.

Missões Diárias

Entrar no jogo 50 luzes 50 Aeos Coins

Participe de três batalhas 50 luzes 20 Aeos Tickets

Participe de um Snowball Battle em Shivre City 20 luzes 2 Item Enhancers

Transforme um Pokémon adversário em um boneco de neve cinco vezes 20 luzes 20 Aeos Tickets

Obtenha 10 presentes durante a batalha 20 luzes 2 Item Enhancers

Use Battle Item especiais com sucesso cinco vezes 20 luzes 20 Aeos Tickets



Missões de Desafio

Entre no jogo 10 vezes 300 luzes 400 Aeos Coins Um sticker (Holiday Style)

Transforme um Pokémon adversário em um boneco de neve cinco vezes 150 luzes 20 Itens Enhancers Um sticker (Holiday Style)

Obtenha 80 presentes durante a batalha 150 luzes 400 Aeos Tickets Um sticker (Holiday Style)

Use Battle Item especiais com sucesso 50 vezes 150 luzes 20 Item Enhaners Um sticker (Holiday Style)

Ajude os colegas de equipe a transformar um Pokémon adversário em um boneco de neve 50 vezes 150 luzes 400 Aeos Tickets Um sticker (Holiday Style)



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de dezembro.