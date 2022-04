Como completar o Desafio de Coleção Evento de Páscoa em Pokémon Go

Celebre a primavera com um novo conjunto de desafios Pokémon.

O evento anual da Páscoa está agora ativo no Pokémon Go, o que significa que os jogadores podem pegar alguns novos Pokémon usando o acessório de coroa de flores exclusivo do evento, enquanto também embarcam na próxima aventura da atual Temporada de Alola.

Para esta iteração específica do Evento de Páscoa, que acontece de 12 a 18 de abril, Lopunny e Togekiss são os dois novos Pokémon que tiveram coroas de flores adicionadas às suas linhas evolutivas.

Para amarrar tudo à Temporada de Alola, a divindade guardiã da Ilha Ula’ula, Tapu Bulu, está aparecendo pela primeira vez em Pokémon Go. Isso também significa que os jogadores também podem completar um novo conjunto de Pesquisas Especiais, Uma Aventura em Ula’ula.

A pesquisa também não é a única coisa nova a terminar, pois também foi adicionado um Desafio de Coleção Evento de Páscoa. E aqui está tudo o que você precisa saber para terminá-lo.

Desafio da Coleção Evento de Páscoa 2022

Pegue um Bunnelby

Pegue um Nidoran ♂

Pegue um Nidoran ♀

Pegue um Jigglypuff

Pegue um Whismur

Pegue um Pikachu com coroa de flores

Pegue um Eevee com coroa de flores

Pegue um Buneary com coroa de flores

Pegue um Chansey com coroa de flores

Recompensas totais: 2.000 PE, 2.000 Poeira Estelar e um encontro com Togetic com Coroa de Flores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de abril.