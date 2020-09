Como completar as missões temporárias do Desafio de Megabatalha em Pokémon Go

O Desafio de Megabatalha está no ar em Pokémon Go, e você tem até 17 de setembro para terminar a missão temporária e conseguir Megaenergia de Beedrill. A missão só tem quatro partes, então deve ser relativamente rápida de completar.

Muitos Pokémon do tipo Inseto vão aparecer com mais frequência durante a semana do evento, como Caterpie, Weedle, Wurmple, Scyther e Pinsir, além das versões Brilhantes de Ledyba e Ledian.

Mega Beedrill também terá um pequeno aumento de PC quando for usado em batalhas de ginásio, batalhas contra a Equipe Go Rocket e batalhas entre treinadores. Mas, caso você não consiga completar as missões a tempo, o desafio vai sumir e você não vai poder conseguir as recompensas depois disso.

Confira todas as etapas do Desafio de Megabatalha e algumas dicas para conseguir fazer tudo a tempo:

Etapa um

Batalhe em uma Reide. Recompensa: Três Reviver

Pegue sete Pokémon do tipo Inseto. Recompensa: Cinco Poké Bolas

Fortaleça seus Pokémon sete vezes. Recompensa: Uma Melhora

Recompensas finais: 500 Poeira Estelar, 1.000 de EXP e 35 Megaenergias de Beedrill

Dicas: Você pode usar Incensos para que mais Pokémon apareçam perto de você e, consequentemente, você tenha mais chances de encontrar um Pokémon do tipo Inseto. Se estiver perto de uma PokéParada, você também pode usar um Módulo Atrair Musgoso, que atrai especificamente os Pokémon dos tipos Inseto, Planta e Veneno por 30 minutos.

Etapa dois

Batalhe em uma Reide. Recompensa: Três Reviver

Batalhe em uma Megarreide. Recompensa: Três Frutas Frambo Douradas

Batalhe contra outro Treinador. Recompensa: Uma Pedra de Sinnoh

Recompensas finais: 1.000 Poeira Estelar, 2.000 de EXP e 40 Megaenergias de Beedrill

Dicas: Levando em conta que ainda devemos manter o distanciamento social durante a pandemia, mesmo que não haja mais uma quarentena oficial, você pode usar os Passes de Reide Remotos para participar de Reides normais e Megarreides sem sair de casa. Você pode comprar três Passes de Reide Remotos por uma PokéMoeda por tempo limitado.

Etapa três

Batalhe em três Reides. Recompensa: Encontro com Pinsir

Batalhe contra três Recrutas da Equipe Go Rocket. Recompensa: Cinco Reviver

Megaevolua um Pokémon. Recompensa: Frutas Caxi Prateadas

Recompensas finais: 1.000 Poeira Estelar, 2.000 de EXP e 60 Megaenergias de Beedrill

Dicas: Você pode batalhar contra a Equipe Go Rocket ao encontrá-la em PokéParadas ou nos balões que voam na tela. O jogo considera as duas a mesma coisa, e as duas contam para completar a missão.

Tente conseguir mais Megaenergia ao completar a etapa anterior, e economize para poder Megaevoluir um Pokémon nesta etapa.

Etapa quatro

Recompensa: 10 Poké Bolas

Recompensa: Três Reviver Max

Recompensa: Três Hiper Poções

Recompensas finais: 2.500 Poeira Estelar, 5.000 de EXP e Encontro com Roserade

O evento Desafio de Megabatalha estará no ar até 17 de setembro. É uma missão diferente de Uma Megadescoberta, que estará sempre disponível no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 11 de setembro.