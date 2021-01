Como capturar um Gastly Brilhante em Pokémon Go

A maioria dos treinadores experientes que jogam Pokémon Go desde seu lançamento em 2016 provavelmente têm uma coleção completa. A Niantic tem trabalhado arduamente para manter o interesse no jogo, e novas gerações de Pokémon estão sempre chegando no jogo.

No entanto, eles não são o único conteúdo que faz o coração dos treinadores bater mais forte. Cada evento sazonal em Pokémon Go apresenta muitas versões por tempo limitado das espécies de Pokémon existentes no jogo. Como estão disponíveis por um período limitado a cada ano, eles se tornam alvos valiosos para colecionadores. Gastly Brilhante é um desses Pokémons de edição rara e tem feito aparições em eventos que se encaixam em seu tema.

Como você pode capturar um Gastly Brilhante em Pokémon Go?

Se houver um evento que se encaixa no tema de Gastly em Pokémon Go, tudo o que você precisa fazer é sair e jogar. Lembre-se de que Gastly tem uma taxa de aparição maior durante a noite e o mesmo se aplica ao Brilhante. Embora o Gastly Brilhante tenha uma taxa de aparição maior durante eventos especiais como o Halloween, você ainda deve caçá-lo em partes da sua cidade que você avistou outros da espécie anteriormente. Usar um Módulo Atrair também pode aumentar suas chances durante o processo.

Comparado com sua versão regular, o Gastly Brilhante tem uma taxa de aparição bem menor. Se não houver um evento em andamento, você pode aumentar suas chances de obtê-lo localizando um ninho de Gastly conhecido em sua área. Os atlas de ninhos funcionam maravilhosamente para identificar onde você deve ir para tentar capturar aquele Gastly Brilhante.

Se não houver muitos dados sobre os ninhos perto de você, experimente jogar Pokémon Go nas áreas industriais de sua cidade. Pokémon do tipo venenoso, como Gastly, tendem a ter uma taxa de aparição mais alta em locais industriais e grandes edifícios.

Captura de tela via Niantic

O Gastly Brilhante será mais roxo do que sua versão normal, que você pode usar como um indicador se estiver com poucas Poké Bolas. Observe que Pokémon Brilhante também serão mais difíceis de capturar, então você deve usar suas melhores Poké Bolas, além de alimentá-los com frutas para aumentar suas chances.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 23 de janeiro.