Como capturar Spiritomb na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield

Os enigmas estão por toda parte na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield, e não se aplicam apenas a Pokémon lendários.

Spiritomb é outro Pokémon complicado que você precisará realizar uma tarefa para fazê-lo aparecer. E este realmente requer que você jogue online enquanto corre pela tundra.

Nos arredores do Lake Ballimere, você pode encontrar uma única lápide sob uma árvore que simplesmente dirá para você “spread my voice” ou “espalhe minha voz”. Esta é a voz do Pokémon Proibido fazendo um pedido a você.

Depois de falar com a lápide antiga, você precisará interagir com 32 pessoas diferentes online. Este é um retorno de quantos jogadores você precisou interagir no underground para desbloquear Spiritomb em Diamond, Pearl & Platinum.

Isso basicamente significa que você precisa encontrar 32 jogadores que surgiram em sua sessão online e estão correndo, embora não haja como contar com quantos você conversou. Você precisará se conectar à Internet usando o Y-comm para fazer com que os avatares de outros jogadores apareçam.

Como bônus, cada treinador com quem você conversar lhe dará vários itens, que geralmente acabam sendo um ingrediente para cozinhar curry.

Você saberá quando falou com 32 pessoas diferentes quando voltar à lápide e interagir com ela. Se disser “My voice has been heard” ou “Minha voz foi ouvida”, você só precisa deixar a área e voltar, o que deve fazer aparecer a forma medonha de Spiritomb sentada na frente dela.

A partir daí, tudo o que você precisa fazer é se aproximar e desafiá-lo. Mas tenha cuidado. Se você acidentalmente nocauteá-lo, terá que fazer a missão inteira novamente.

Você pode salvar antes de encontrar Spiritomb e reiniciar por um brilhante se você quiser tentar também.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.