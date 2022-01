Como capturar Pokémon Brilhantes | Pokémon Legends: Arceus Guia de captura de brilhantes

Pokémon Brilhantes sempre foram uma mecânica fascinante na franquia, dando aos jogadores encontros extremamente raros com Pokémon que apresentam esquemas de cores alternativos e animação única, mas que não afetam a jogabilidade.

Pokémon Legends: Arceus não apenas manteve os Pokémon Brilhantes, mas, graças à Game Freak, que reformulou a forma como os Pokémon aparecem no mundo superior, juntamente com a mecânica de captura nesta nova edição, os Pokémon Brilhantes são mais fáceis de localizar e capturar do que nunca.

As probabilidades reais não parecem ter mudado, uma em 4.096, assim como em outros jogos recentes, mas os Pokémon Brilhantes em Arceus aparecerão claramente no mundo superior com os visuais Brilhantes usuais e farão sons distintos quando surgirem. Isso torna muito mais difícil perder uma aparição enquanto viaja por Hisui, mesmo que seja improvável que você encontre uma.

Essas probabilidades básicas também podem ser modificadas usando vários métodos ou itens, aumentando drasticamente as chances de encontrar um Brilhante. Isso inclui novos bônus para aumentar os níveis de pesquisa para espécies em seu Pokédex.

Então, se você é dedicado ao ofício e planeja tentar rastrear uma variante Brilhante de seu Pokémon favorito, aqui estão apenas algumas maneiras de realizar essa tarefa.

Reinicializações de encontros fixos

Infelizmente, a maioria dos Pokémon reconhecidos como encontros fixos em Legends: Arceus, ou encontros roteirizados com Pokémon que de alguma forma se ligam a uma área específica ou à história, são impedidos de serem Brilhantes. Isso inclui os iniciais no início do jogo e todos os Pokémon lendários ou míticos.

Uma vez que você realmente encontra um Brilhante, no entanto, agora é mais fácil do que nunca garantir que você o pegue graças a um novo método de reinicialização.

Em Arceus, salvar o jogo depois de encontrar um Brilhante no mundo superior o manterá gerado após reiniciar o jogo. Por causa disso, os jogadores podem salvar antes de iniciar uma batalha com um Pokémon Brilhante, permitindo que eles reiniciem seu jogo infinitamente se não conseguirem pegá-lo.

Mass Outbreaks

Existem várias novas maneiras de procurar por Brilhantes também, graças à versão atualizada de Mass Outbreaks, eventos especiais verão uma espécie específica de Pokémon surgindo quase infinitamente em uma área definida por um período específico de tempo.

Provavelmente será aqui que a maioria dos jogadores tentará encontrar Pokémon Briilhantes, pois mesmo sem outros bônus, as chances de encontrar um Brilhante dentro de um Mass Outbreak ficam em um em 158,02 encontros. Se você tiver algum bônus, esse número também diminuirá. Aqui está um detalhamento das chances de encontrar um Brilhante em Mass Outbreaks.

Taxa básica + surto em massa 1/158.02 encontros

Pesquisa Pokémon Nível 10 + Surto em Massa 1/152.19 encontros

Pesquisa Pokémon Nível 10 + Pesquisa de Espécies Perfeita + Surto em Massa 1/137.02 encontros

Pesquisa Pokémon Nível 10 + Pesquisa de Espécies Perfeita + Shiny Charm + Surto em Massa 1/128,49 encontros



Há também as novas distorções de tempo-espaço, espaços alterados causados ​​por um feixe de energia saindo de uma rachadura no céu onde certos Pokémon aparecem. Mas não parece que entrar em uma dessas zonas aumente as chances.

Cada uma dessas novas mecânicas manterá os jogadores que desejam passar mais tempo na região de Hisui ocupados, fornecendo maneiras adicionais e novos métodos para procurar Pokémon Brilhantes. Essas taxas alteradas também compensam a opção que faltava para fazer métodos clássicos, como reprodução ou utilização do Método Masuda, já que os ovos não aparecem no jogo.

