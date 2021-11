Como capturar Pokémon Brilhantes – Guia de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Buscar Pokémon Brilhantes é uma das maiores atividades pós-jogo para os jogadores em cada novo jogo Pokémon, e esse fato permanece verdadeiro na renovada região de Sinnoh apresentada em Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Se você estiver procurando por Brilhantes antes mesmo de vencer o jogo por meio de um dos métodos regulares, ou se quiser esperar até ter acesso ao Shiny Charm e ao Poké Radar depois de se tornar o campeão, há muitas maneiras de começar a caçar.

Se você não tem o Shiny Charm, que receberá no pós-jogo, sua base ou chances “completas” de encontrar um Brilhante no BDSP é de 1 em cada 4096 encontros, que se tornou o novo padrão para a série. Isso pode ser modificado usando vários métodos ou itens, mas é assim que você tem chances de encontrar um Pokémon Brilhante aleatoriamente na natureza.

Portanto, se você planeja tentar rastrear uma variante Brilhante do seu Pokémon favorito, aqui estão algumas maneiras de realizar essa tarefa.

Reinícios para estáticos

Para Pokémon listados no jogo como encontros estáticos ou estacionários que nunca mudam e são definidos no código do jogo, é fácil tentar encontrá-lo em sua versão Brilhante reiniciando o jogo toda vez que obtém o Pokémon ou entra em um encontro com ele.

Como um exemplo básico, os Pokémon iniciais em BDSP podem ser Brilhantes, o que significa que você tem uma chance de começar sua aventura em Sinnoh com um Turtwig, Chimchar ou Piplup Brilhantes se tiver sorte. E mesmo se você não tiver sorte, você pode salvar logo antes de selecionar seu inicial, enviá-lo para a batalha contra seu rival e, em seguida, reiniciar para tentar novamente até que você obtenha um Brilhante, embora as chances nunca mudem já que você não tem como modificar uma reinicialização como essa.

O mesmo se aplica à maioria dos Pokémon Lendários, Míticos e outros Pokémon estáticos disponíveis no jogo, embora alguns como Mew, Jirachi e Manaphy estejam todos impedidos de serem Brilhantes por meio de seus métodos atuais de obtenção. Felizmente, reiniciar para a maioria dos encontros estáticos é mais rápido do que para iniciais porque você não terá que ler muito texto e pode reiniciar assim que entrar na batalha se o Pokémon não for o Brilhante.

Encadeamento padrão

Correr na grama alta ou em outras áreas onde possa encontrar Pokémon selvagens também é uma ótima maneira de começar a busca por Brilhantes. Especialmente porque essas taxas se acumulam conforme você captura ou derrota Pokémon da mesma espécie.

Então, digamos que você está buscando um Starly Brilhante. Quanto mais Starly você capturar ou derrotar, maiores serão as chances de você encontrar um Brilhante se acumular a cada certo número de encontros. Para o BDSP, esta é a probabilidade atual de Brilhantes por encadeamento em uma espécie.

Derrote / capture 50 ou mais Pokémon da mesma espécie na natureza Chances de 1/2.048

Derrote / capture 100 ou mais Pokémon da mesma espécie na natureza Chances de 1/1.365

Derrote / capture 200 ou mais Pokémon da mesma espécie na natureza Chances de 1/1.024 probabilidades

Derrote / capture 500 ou mais Pokémon da mesma espécie na natureza Chances de 1/683 (limitado)



Método de Reprodução / Masuda

O Método Masuda, em homenagem ao compositor, diretor e produtor da franquia Pokémon de longa data, Junichi Masuda, utiliza dois Pokémon de diferentes versões geográficas do mundo real do jogo para aumentar as chances de obter Ovos de Brilhantes por meio de reprodução.

Essencialmente, ter um Pokémon de sua região colocado na Daycare com um parceiro de reprodução compatível de outra região do mundo que você obteve por meio de troca resultará em uma chance cinco vezes maior de obter um Ovo de Pokémon Brilhante, elevando as chances totais para 1 / 683.

O Pokémon mais procurado para uso neste método é um Ditto japonês, porque ele se aplica basicamente a todas as regiões do mundo e pode se reproduzir com qualquer Pokémon, mas qualquer Pokémon que não seja da região do seu jogo funcionará.

Encadeamento de Poké Radar

O Poké Radar, um item chave que permite aos jogadores encontrar Pokémon raros na grama alta com mais facilidade, uma vez obtido no pós-jogo, retorna no BDSP.

Este é um item favorito dos buscadores de Brilhantes, pois ajuda os jogadores a encadear encontros com Pokémon raros mais facilmente, fazendo com que a grama com Pokémon específicos trema e inicie um encontro quando for atingida, mesmo usando um Repel para evitar outros encontros.

Semelhante ao encadeamento padrão, se o Pokémon selvagem for nocauteado ou capturado, ele iniciará uma cadeia. Isso fará com que o Poké Radar reinicie automaticamente, com maior probabilidade de encontrar a mesma espécie em um dos novos trechos de grama trêmula. Derrotar ou capturar aquele Pokémon novamente aumentará a cadeia em um, até um limite máximo de 40.

Essencialmente, se você conseguir continuar uma cadeia pelo Poké Radar usando o método de encontro padrão até uma cadeia de 40 encontros sem interrupção, isso pode dar aos jogadores uma chance de 1/99 de encontrar o pedaço especial de grama Brilhante. Para uma análise detalhada do que fazer e o que evitar ao usar o Poké Radar, o usuário do Reddit Ephenia escreveu um guia detalhado para o processo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de novembro.