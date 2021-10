Como capturar mais Pokémon Brilhantes no Pokémon Go?

Completar o Pokédex é o sonho de todo novo treinador em Pokémon Go. Em sua jornada, os jogadores encontrarão todos os tipos de Pokémon diferentes e precisarão dominar a arte de lançar Pokébolas para capturá-los.

Depois de obter cada vez mais tempo de jogo, você perceberá que se depara com alguns Pokémon mais do que com outros. Isso ocorre porque os Pokémon no jogo têm um nível de raridade. Pokémon comuns aparecerão com mais frequência nas redondezas, enquanto Pokémon de níveis de raridade mais altos terão uma chance menor de aparecer.

Há também um nível de raridade adicional, Brilhantes. Esta versão especial de Pokémon os torna ainda mais raros, o que significa que Pokémon raros e brilhantes serão mais difíceis de encontrar do que os raros regulares e vice-versa. Pokémon brilhantes não oferecem nenhuma vantagem competitiva, mas apresentam cores diferentes e um efeito brilhante.

O processo de captura de um Pokémon brilhante é idêntico ao de captura de um Pokémon normal, já que você só precisa entrar em um encontro com ele e jogar algumas Poké Bolas para garantir a captura.

Embora não haja um truque ou falha que permita capturar mais Pokémon brilhantes, existem alguns ajustes que você pode fazer no seu estilo de jogo, que podem aumentar ligeiramente suas chances de capturar Pokémon brilhantes.

Jogue mais Pokémon Go

Este pode ser bastante óbvio, mas suas chances de encontrar um Pokémon brilhante aumentam à medida que você joga mais.

Passar mais tempo no Pokémon Go significa mais encontros e, a cada captura, você estará um passo mais perto de encontrar um Pokémon brilhante.

Em média, o Pokémon mais comum tem cerca de 0,2 por cento de chance de ser brilhante, então você precisará passar por uma média de 500 encontros para finalmente encontrar um.

Não pule os encontros

Você precisará entrar em um encontro com um Pokémon para ver se ele é brilhante ou não. Mesmo se você não estiver planejando capturar aquele Pokémon, você ainda deve entrar em um encontro e verificar.

Você ainda pode capturá-los por esporte e doces adicionais. Se você não consegue dizer se um Pokémon é brilhante pela aparência, fique de olho em um pequeno símbolo branco que aparece logo acima de seu PC. Este símbolo com três estrelas indica que um Pokémon é realmente brilhante e você pode querer mudar para uma Poké Bola melhor para ter certeza de não perder a chance.

Acompanhe os eventos do jogo

A Niantic costuma realizar eventos sazonais que introduzem novas missões e até mesmo Pokémon no jogo. Dependendo do tema do evento, a Niantic aumenta a taxa de aparecimento de versões brilhantes de certos Pokémon, ou até mesmo garante aos jogadores um encontro se eles completarem as tarefas necessárias.

Visite diferentes áreas

O status de brilhante de um Pokémon é decidido quando ele surge. Cobrir muito terreno ao jogar Pokémon Go permitirá que você verifique vários pontos de surgimento em sua área. Manter sua pesquisa minuciosa pode aumentar as chances de você encontrar um Pokémon brilhante.

Apesar do quão duro você tenta, se você não consegue encontrar um Pokémon brilhante, não há nada para se estressar. Continue casualmente jogando o jogo como você faria normalmente e um encontro deve chegar até você mais cedo ou mais tarde.

Na verdade, você pode colocar sua busca para encontrar um Pokémon brilhante em espera até um evento que aumenta a taxa de aparecimento de versões brilhantes de um determinado Pokémon.

No entanto, você sempre vai querer estar preparado para um encontro com Pokémon brilhante, o que significa que você deve carregar algumas de suas melhores Poké Bolas e frutas para garantir que o Pokémon não escape. Quando um Pokémon brilhante escapa, você não terá um segundo encontro e pode demorar um pouco para encontrar outro Pokémon brilhante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 24 de outubro.