Como capturar Lileep na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield

Para jogadores que tentam completar a Pokédex de The Crown Tundra na mais nova expansão de Pokémon Sword & Shield, há vários encontros pelos quais você precisará trabalhar.

Um dos Pokémon mais estranhos que será difícil de encontrar é Lileep, um dos Pokémon Fósseis da terceira geração que acabou de ser trazido de volta ao jogo. Mas você não encontrará um fóssil para reviver ou a criatura vagando por uma caverna.

Lileep é um Pokémon do tipo Rock and Grass conhecido por suas defesas pesadas e golpes irritantes como Confuse Ray, Ingrain e várias opções de aumento de atributos. Mas o mais importante a se notar sobre o Lileep é sua classificação na Pokédex, que é o Pokémon Lírio do Mar.

Isso mesmo, apesar da tipificação Rock/Grass, Lileep já foi conhecido por viver no oceano, agarrando-se a rochas no fundo do mar e capturando presas com seus tentáculos.

Sword & Shield estão usando as informações da Pokédex ao máximo, tornando Lileep um encontro de pesca em Crown Tundra. Você também pode encontrá-lo em Max Raid Battles, mas se quiser pegá-lo na natureza, você precisará encontrar um dos dois locais de pesca específicos.

Você pode lançar uma linha na Giant’s Bed or Giant’s Foot para ter a chance de encontrar Lileep quando puxar algo. Caso contrário, você precisará começar a caçá-lo como um Max Raid Boss em Slippery Slope, Giant’s Bed, Crown Shrine, Giant’s Foot ou Lake Ballimere. Você também pode encontrá-lo apenas no Snowslide Slope in Shield.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de outubro.