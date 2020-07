Como capturar Blastoise e Venusaur Gigantamax na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

Talvez você não consiga encontrar um Bulbasaur ou Squirtle capaz de se tornar Gigantamax na natureza, mas isso não significa que você ainda não possa encontrar aquele que não escolheu durante a história principal da Isle of Armor.

Como em quase todos os outros encontros Gigantimax em Pokémon Sword & Shield, você precisará capturar os iniciais depois de completar uma Batalha Max Raid.

Existem áreas específicas na ilha de Armor que você pode encontrar Max Raids com Blastoise e Venusaur Gigantamax, embora seja necessário usar alguma manipulação do sistema para obter esses encontros com segurança.

Começando com Blastoise Gigantamax, você precisará voltar para a estação de trem onde chegou originalmente na ilha de Armor. De lá, siga para o sul, saindo dos Fields of Honor, para o Workout Sea, onde você verá uma ilha com uma grande formação rochosa em arco.

Uma vez lá, vá para o meio da ilha e ao lado de um lendário que muda de local, você encontrará o Raid Den que você está procurando.

Assim como Blastoise é encontrado no oceano, o Venusaur Gigantamax será encontrado nas profundezas da Forest of Focus. Ao entrar pelo lado mais próximo do Master Dojo, mantenha-se do lado direito do caminho (evitando a ponte) e você deve encontrar um pequeno lago com um Raid Den colocado ao lado de uma árvore.

Ao contrário do covil de Blastoise, também haverá uma chance de encontrar o Venusaur regular em Raid, portanto, você pode diferenciar as sprites sombreadas para evitar confusões.

Tanto o Blastoise Gigantamax quanto o Venusaur Gigantamax só podem ser encontrados em Raids de cinco estrelas, e aqui está como você pode garantir que você encontre uma para não desperdiçar suas Wishing Pieces.

Primeiro, você precisará alterar a velocidade do texto para Lenta ou Normal, dependendo da rapidez com que planeja ler e reagir ao texto do Raid Den antes de salvar o jogo. Usando seu Wishing Piece, faça uma Raid, mas antes de salvar o jogo conforme solicitado, aperte o botão Início.

Você está procurando pelo símbolo roxo de Raid Den, portanto, se a Den estiver vermelha, feche o jogo antes de salvar seu progresso. A Raid roxa tem uma taxa de 10%, então você pode fazer isso algumas vezes antes de acertar.

Depois de ter achar a rara Raid roxa, você pode retornar suas configurações ao normal e salvar o jogo novamente.

Se a Raid de cinco estrelas não tiver Blastoise e Venusaur Gigantamax, você pode clicar em Convidar outros (verifique se está offline primeiro), altere a data do seu Nintendo Switch para o dia seguinte nas configurações de Hora e Data e saia da pesquisa. Isso acabará levando você ao Pokémon certo, porque ele reinicia o encontro sem redefinir o ataque.

Você pode repetir esse processo quantas vezes for necessário até obter os dois novos Iniciais em suas formas Gigantamax.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de junho.