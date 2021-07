Como adicionar, aceitar convites e jogar com amigos no Pokémon Unite

Alguns sistemas em Pokémon Unite podem ser bastante complicados, mas, felizmente, jogar partidas com seus amigos é algo muito simples de acontecer.

Uma vez que o objetivo do Unite é eventualmente permitir o jogo cruzado entre a versão de Nintendo Switch, que já foi lançada, e a versão móvel do jogo que deve ser lançado em setembro, o sistema de amigos não depende inteiramente dos códigos de amigos do Switch.

O Unite tem seu próprio sistema de amigos exclusivo que visa tornar a integração entre plataformas mais fácil para os jogadores. Cada jogador possui um ID de treinador único, um código de sete dígitos que pode ser encontrado em seu cartão de informações de treinador.

Tudo o que qualquer pessoa precisa fazer para adicionar alguém como amigo é acessar a lista de amigos, ir para a Pesquisa de amigos e inserir a ID de treinador desejada. Os jogadores também podem habilitar um segundo recurso de convidar um amigo que lhes permitirá adicionar amigos com base nas informações de sua conta Nintendo.

Para esse segundo método, tudo o que o jogador precisa fazer é clicar no botão Menos na guia Pesquisa de amigos, habilitar os convites da conta Nintendo e adicionar seus amigos.

Depois de adicionar um amigo, é fácil convidá-lo para uma partida. Vá para o menu Unite Battle e clique em uma das quatro marcas grandes de mais ao lado do seu avatar. A partir daí, você pode convidar seus amigos para formar um grupo de até cinco jogadores para partidas ranqueadas ou padrão, ou quatro jogadores para jogos rápidos.

Se você receber um convite de um amigo para se juntar ao grupo, clique em aceitar quando a notificação for exibida ou clique no ícone do avatar do jogador ao lado do botão de início da partida.

