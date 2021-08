Carta promocional ‘Arceus V’ de Pokémon Legends: Arceus disponível com a pré-venda do jogo no Japão

Os fãs de Pokémon no Japão que planejam comprar o título de 2022, Pokémon Legends: Arceus podem ganhar uma carta de Pokémon OCG de edição limitada ao pré-encomendar o jogo.

O Arceus V será incluído nas pré-encomendas físicas do jogo no Japão, anunciou a The Pokémon Company hoje. Este card promocional de arte especial possui um selo com o título do jogo.

Imagem da The Pokémon Company

A carta pode não ser a mais poderosa em termos de jogabilidade, entretanto. Como uma carta promocional de tiragem limitada, porém, provavelmente acumulará valor para os colecionadores com o tempo.

Pokémon Legends: Arceus chegará às lojas em todo o mundo em 28 de janeiro de 2022. No momento, entretanto, esta carta não foi confirmada para qualquer tradução ou lançamento fora do Japão.

Como o título Pokémon de 2022 chegando ao Nintendo Switch, Pokémon Legends: Arceus levará os jogadores a um novo espaço na linha do tempo Pokémon e oferecerá uma visão única do estilo de jogo tradicional do Pokémon. Ele também virá com um punhado de novos Pokémon, bem como formas recém-anunciadas de antigos favoritos. Como o nome sugere, a estrela do show será Arceus, que poderia receber uma nova forma própria nesta nova região.

Os jogadores ainda têm muito tempo para decidir se comprarão Pokémon Legends: Arceus, já que ele não será vendido até o início do próximo ano. Mas se você é um colecionador, você pode não querer esperar para adquirir esta carta de edição limitada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 18 de agosto.