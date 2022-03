Atualização 1.4.1.7 de Pokémon UNITE adiciona Duraladon, mudanças de balanceamento e conquistas

Duraladon está finalmente chegando no Pokémon UNITE, com o mais novo Pokémon jogável do jogo sendo lançado junto com a atualização 1.4.1.7 em 15 de março ou 14 de março em certas áreas do mundo.

Esta atualização não apenas adiciona Duraladon, mas também adiciona um recurso de conquista e a primeira atualização de jogabilidade considerável que não era especificamente uma correção em vários meses. Nesse caso, um total de 14 Pokémon receberam alguma forma de mudança de balanceamento ou atualização de jogabilidade, junto com Fumaça de Lentidão sendo enfraquecida após dominar o meta dos Itens de Batalha na maioria dos casos nos últimos meses.

Hoopa e Trevanant receberam a maioria das mudanças, que eram muito necessárias para o Defensor do tipo Planta/Fantasma que estava com dificuldades para ser usado por muitos jogadores. Enquanto isso, os jogadores de Cramorant foram pegos de surpresa por um leve enfraquecimento, enquanto Greedent e Lucario foram atingidos por alguns retrabalhos necessários.

Para Trevenant, a árvore volumosa recebeu um aumento geral de velocidade de movimento e grandes fortalecimentos em Martelo de Madeira, que incluem diminuição de PS enfraquecido e efeitos nos Pokémon oponentes fortalecidos. Divisão de Dor também tem um efeito maior nos oponentes, com velocidade de movimento fortalecida durante o uso também.

Hoopa foi enfraquecido, com Bola Sombria agora causando menos dano e tendo maior tempo de recarga, junto com Ataques Básico causando menos dano. Fenda de Hiperespaço, no entanto, teve seu tempo de recarga aumentado, provavelmente como uma forma de fazer os jogadores escolherem Truque mais vezes ou limitar os efeitos que o teleporte pode ter.

Além disso, o Movimento Unite de Hoopa, Anéis Libertos, agora causa menos dano, o que era muito necessário, pois combinado com a possibilidade de chamar um time completo sobre os oponentes poderia causar uma bola de neve muito rapidamente.

Por alguma razão, Tsareena também recebeu alguns fortalecimentos bastante significativos, apesar de ainda ser uma ameaça viável na maioria das funções. Isso inclui o aumento da cura de ataques fortalecidos após o nível sete, mais dano e um tempo de recarga reduzido para Chute Tropical, e Pisotear recebendo um aumento de dano também.

Quanto aos enfraquecimentos, Mergulho de Cramorant foi levemente atingido e Golpe de Ar agora aumentou a recarga, por algum motivo que muitos fãs já estão questionando.

Lucario e Greedent receberam enfraquecimentos muito mais merecidos, já que o Corpo-a-corpo de Lucario agora causa menos dano e empurra menos, tornando o Versátil mais gerenciável. Greedent agora também será menos opressivo, com velocidade de movimento reduzida, maior tempo de recarga para Investida e Espiral de Defesa sendo menos eficaz.

Eldegoss também foi atingido, com Proteção de Algodão tendo seus efeitos enfraquecidos e o Movimento Unite, Dança Felpuda recebendo uma taxa de recarga aumentada para que os jogadores tenham menos oportunidades de usá-lo em lutas de equipe importantes.

Mr. Mime e Ninetails de Alola também viram algumas mudanças, com Mr. Mime sendo capaz de usar Psíquico enquanto se move agora e ambos tendo algumas descrições alteradas.

Duraladon não se tornará jogável, nem essas alterações de balanceamento serão lançadas, até que a TiMi Studio anuncie que estão disponíveis no jogo, o que normalmente acontece por volta das 21h. O evento especial do Hoopa e o passe de batalha Novo Xerife na Cidade terminam às 21h de 14 de março, que deve ser quando todas as notícias e qualquer conteúdo adicional irão ao ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de março.