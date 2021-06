As melhores Mega Evoluções em Pokémon Go

Mega Evoluções são alguns dos Pokémon mais poderosos do Pokémon Go. Esses estados temporários para Pokémon selecionados garantem um aumento na quantidade de dano e na força geral. Mas depois de um tempo, o Pokémon voltará à sua forma básica.

Existem muitos Pokémon capazes de Mega Evoluir atualmente em Pokémon Go. Algumas das evoluções se concentram apenas na quantidade de dano e em fazer um trabalho rápido com seus oponentes, enquanto outras são os defensores perfeitos com incrível durabilidade para enfrentar os atacantes.

Aqui estão as melhores Mega Evoluções atualmente em Pokémon Go.

Mega Charizard Y

Imagem da The Pokémon Company

Não apenas o Pokémon mais poderoso da lista, mas também o mais popular, Mega Charizard Y é uma força a ser reconhecida, causando enormes quantidade de dano.

Esta forma de Charizard é um dos poucos Pokémon no jogo com um PC máximo de mais de 5.000. Charizard tem uma gama de ataques de seus tipos Voador e Fogo, incluindo vários ataques legados poderosos que podem não ser possíveis no jogo sem a troca. A combinação de ataques mais poderosa é o ataque rápido Golpe de Ar junto com o ataque carregado legado Queimadura Explosiva. Esta combinação pode causar danos rapidamente e eliminar a maioria dos inimigos.

A maioria dos confrontos podem ser vencidos para esta Mega Evolução. Mas é uma boa ideia ficar longe de inimigos do tipo Pedra, já que algumas das espécies mais poderosas têm a durabilidade e a vantagem de tipo para sair por cima.

Mega Gengar

Imagem da The Pokémon Company

Muito parecido com Charizard Y, esta Mega Evolução para Gengar é focada na quantidade de dano. Esta evolução possui uma das estatísticas de ataque base mais altas do jogo, e fica evidente com a enorme quantidade de dano que pode ser alcançada através dos movimentos de Gengar combinados.

Para a maior quantidade de dano, você vai querer juntar Lambida com Bola Sombria. Se isso não for possível, visto que Lambida não está disponível no momento, você pode optar por selecionar Garra Sombria por uma pequena redução de dano.

Mega Gengar não é o Pokémon mais durável, então em confrontos em que está em desvantagem de tipo, ele pode ter dificuldades. Por causa disso, evite enfrentar Terrestre ou outros inimigos do tipo Fantasma.

Mega Gyarados

Imagem da The Pokémon Company

A Mega Evolução mais completa atualmente no jogo, esta forma poderosa para Gyarados pode ser usada tanto como atacante quanto como defensor. Ele também possui o PC máximo mais alto do jogo, com 5.332. Esta Mega Evolução concede a Gyarados o tipo Sombrio em troca do Voador em sua forma original. Isso significa que algumas das fraquezas do Pokémon serão alteradas.

A melhor combinação de ataques para este Pokémon é o ataque rápido Mordida junto com o ataque carregado Jato d’Água. Juntos, esses ataques podem causar mais de 1.200 de danos totais e eliminar a maioria dos Pokémon inimigos.

Os confrontos que você deve ter cuidado incluem alguns dos mais fortes Pokémon do tipo Planta, Elétrico e Lutador no jogo. Dada a sua durabilidade, Mega Gyarados pode resistir à maioria dos Pokémon, mas os mais fortes causarão problemas.

Mega Charizard X

Imagem da The Pokémon Company

A outra opção de Mega Evolução para Charizard, Mega Charizard X concede ao Pokémon o tipo Dragão no lugar de Voador. Embora esta versão possa não ser tão poderosa quanto Charizard Y, ela ainda permanece perto do topo em comparação com outras evoluções no jogo.

A melhor combinação de ataques para este Pokémon é Chama Furacão com Queimadura Explosiva. Se isso não estiver disponível, o Superaquecimento é uma ótima alternativa.

Dado seu novo tipo Dragão, Charizard X terá dificuldades contra outros Pokémon do tipo Dragão. Fora isso, no entanto, não há muitos confrontos que causarão problemas.

Mega Blastoise

Imagem da The Pokémon Company

Outro dos grandes defensores que possui uma Mega Evolução é Blastoise. Este Pokémon é versátil e ainda pode causar danos impressionantes aos inimigos com seus ataques.

Embora o tipo de Blastoise não mude com sua Mega Evolução, sua quantidade de dano muda. Os melhores ataques para ter são Revólver d’Água e Hidro Canhão, se possível, Jato d’Água, se não.

Se você precisa de um ataque poderoso do tipo Água, Mega Blastoise é uma das melhores escolhas. Mas ele pode ser facilmente combatido com Pokémon do tipo Planta ou Elétrico, então tome cuidado com esses confrontos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.