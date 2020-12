As melhores combinações de ataques para Delphox, Chesnaught e Greninja em Pokémon Go

Pokémon Go finalmente recebe os Pokémon da sexta geração no evento de Celebração de Kalos, que acontece em dezembro. Mas isso também significa que será preciso testar e combinar habilidades competitivas para todas as novas criaturas.

Como foi o caso da maior parte das gerações anteriores, os três iniciais de Kalos são opções decentes no competitivo. Só de olhar para os ataques, no entanto, parece que Chesnaught será o mais confiável do trio de novatos.

Você pode comparar Chesnaught, Delphox e Greninja com outros iniciais, mas provavelmente se decepcionará um pouco. Chesnaught cobre bastante terreno e é versátil, mas Delphox e Greninja são bem unidimensionais.

Se quiser compor um time usando um dos iniciais de Kalos como base, confira abaixo todos os melhores ataques que você pode tentar conseguir, além de alguns pontos mais fortes e mais fracos.

Chesnaught

Por ser um Pokémon dos tipos Planta e Lutador, Chesnaught tem várias fraquezas, mas só uma delas realmente importa a longo prazo: a desvantagem contra ataques do tipo Voador. Fora isso, ele tem 201 de ataque e 205 de defesa e vida, o que pode fazer dele um ótimo Pokémon, especialmente na Grande Liga.

Suas principais vantagens estão nos ataques STAB, então você deve se concentrar na combinação de Vine Whip com Energy Ball ou com Superpower, o que dá cerca de 41,7 ou 48 DPS. Solarbeam é forte, mas leva muito tempo para carregar, e Gyro Ball pode ser uma boa opção contra os tipos Fada caso você precise muito, mas reduz a eficácia geral de Chesnaught.

Delphox

Delphox é o oposto de Chesnaught: só tem três tipos de ataques disponíveis e basicamente seu objetivo é ser um oponente opressivo, com 230 de ataque.

Ignore completamente Scratch e poderá reduzir as opções de ataque de Delphox para uma combinação só, que funciona em qualquer situação. Fire Blast não é confiável, o que significa que você deve tentar uma combinação de Fire Spin e Psychic, com um total de 53,9 DPS disponível.

Greninja

Greninja se parece muito com Sceptile, com alto atributo de ataque (223) e defesa e vida mais baixas. Na verdade, Delphox tem atributos mais altos no total e ataques confiáveis, o que é importante.

Com isso, Greninja provavelmente só será usado como tipo Água, já que Bubble e Surf são ótimos ataques. Com essa combinação, você terá quase 57,9 DPS, o que é melhor que a combinação mais confiável de Delphox.

O principal ponto negativo dele é que Aerial Ace e Night Slash não dão muita opção para que Greninja possa se proteger de outros tipos e não são boas o suficiente para serem viáveis na maior parte das situações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de novembro.