Alolan Raichu e Eevee são destaques de setembro no Pokémon Go

Setembro chegou, e com ele vem um novo conteúdo mensal para Pokémon Go, como um novo conjunto de Horas do Pokemon e novas tarefas no Encontro da descoberta extraordinária.

A partir de 1º de setembro, os jogadores serão capazes de encontrar Alolan Raichu completando sete dias de tarefas de pesquisa a cada semana para ganhar um Selo de Pesquisa todos os dias. Uma sequência de sete dias garantirá um encontro com o rato surfista.

Alolan Raichu é uma variação do tipo Elétrico / Psíquico de sua forma de Kanto original, que é apenas Elétrico. Durante este avanço na pesquisa, você também pode encontrar Alolan Raichu Brilhantes se tiver sorte.

Quanto às Horas do Pokemon deste mês, elas ocorrerão no horário local usual às 18h, todas as terças-feiras. Mas, ao contrário das variações anteriores, a Niantic está dando aos jogadores cinco horas de destaque em vez de limitá-las a quatro, apesar de setembro ter quatro terças-feiras no calendário.

Aqui estão todas as datas do Hora do Pokemon em destaque.

Terça-feira, 1 de setembro de 2020: Eevee estará no Holofote e o dobro de PE por pegar Pokémon.

Terça-feira, 8 de setembro de 2020: Houndour estará no Holofote e o dobro de doce por pegar Pokémon.

Terça-feira, 15 de setembro de 2020: Tentacool estará no Holofote e o dobro de doce por transferir Pokémon.

Terça-feira, 22 de setembro de 2020: Spearow estará no Holofote e o dobro de PE por evoluir Pokémon.

Terça-feira, 29 de setembro de 2020: Skitty estará no Holofote e o dobro de Poeira Estelar por pegar Pokémon.

Você também pode esperar por uma nova Noite de Batalha GO em 24 de setembro, onde os jogadores receberão Poeira Estelar em dobro por vencerem batalhas, completar conjuntos e se classificarem na Liga de Batalha. Isso acontecerá das 18h às 23h59 no horário local e cada jogador também poderá completar 20 conjuntos de batalhas da Liga de Batalha (até 100 batalhas no total).

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de agosto.