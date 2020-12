A Pesquisa Especial Uma Distração Brilhante, com Jessie e James estará disponível até 28 de fevereiro no Pokémon Go

A Niantic confirmou anteriormente que os jogadores de Pokémon Go seriam capazes de completar a Pesquisa Especial “Uma Distração Brilhante”, e agora, os jogadores têm uma data exata em que precisarão pelo menos começar a Pesquisa Especial até.

A partir de 28 de fevereiro, os jogadores não poderão mais iniciar o A pesquisa Especial do Celebi Brilhante, mesmo que tenham participado do evento Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle. Se você já iniciou as tarefas de pesquisa antes desta data, pode continuar trabalhando em seu próprio ritmo, sem preocupações.

Este tempo coincide com a aparição de Jessie e James em Pokémon Go, já que a Niantic também estendeu a quantidade de tempo que eles estariam disponíveis para encontrar em seu balão Meowth além da data de término do evento em 17 de dezembro.

Se você quiser terminar a Pesquisa Especial em tempo hábil, provavelmente deve tentar concluí-la antes de 28 de fevereiro, porque se Jessie e James pararem de aparecer no jogo, será muito mais difícil fazê-la. Uma das tarefas de pesquisa requer que você derrote a dupla da Equipe Rocket quatro vezes, o que não será possível se eles não estiverem mais disponíveis para a batalha.

