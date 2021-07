A Netflix está supostamente desenvolvendo uma série de Pokémon live-action

Uma série de Pokémon live-action está em desenvolvimento na Netflix, de acordo com um relatório da Variety.

Ainda em seus “primeiros dias”, de acordo com o relatório, o co-showrunner e produtor executivo de Lucifer, Joe Henderson, foi contratado para escrever e produzir o projeto. Henderson também trabalhou em programas como 11.22.63 no Hulu e Graceland e White Collar na USA Network.

A Variety informou que suas fontes dizem que o projeto será uma série live action muito parecida com o filme Detetive Pikachu, que foi lançado em 2019. Justice Smith e Ryan Reynolds estrelaram ao lado de Pokémon de CGI no filme bem recebido, misturando atores e monstros de bolso animados.

A Netflix tem vários programas Pokémon disponíveis para streaming, como Pokémon: Indigo League e Pokémon Journeys, junto com outros conteúdos relacionados a jogos, como animes para Castlevania e o próximo The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Pokémon foi lançado pela primeira vez em 1995 e tem sido um fenômeno mundial desde então. A franquia viu várias iterações de programas de TV, filmes e inúmeros videogames e spin-offs, mais recentemente o MOBA Pokémon UNITE.

Um programa Pokémon original para a Netflix é certamente um aspecto emocionante, especialmente quando o ângulo do live action é levado em consideração.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 26 de julho.