A Equipe GO Rocket invadiu o desafio semanal do GO Fest

A Equipe GO Rocket está tomando o Go Fest.

A Niantic mudou o tema da semana do Pokémon Go Fest de batalha para se concentrar na Equipe GO Rocket após o lançamento da atualização do balão.

Com a chegada dos balões da Equipe GO Rocket e outros distúrbios no mundo do Pokémon GO, o desafio semanal do GO Fest: pesquisa temporária se concentrará em derrubar a Equipe GO Rocket!! 🚀 Saiba mais: https://t.co/palKy1gsiV pic.twitter.com/MCRSL4aTmz — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) July 9, 2020

O evento ainda está fortemente focado em batalhas. Derrotar os Recrutas da Equipe GO Rocket será a principal maneira de concluir muitas das tarefas definidas durante a semana do Desafio de Batalha. De 10 a 15 de julho, os balões da Equipe GO Rocket aparecerão com mais frequência, e isso inclui o balão Meowth especial no qual Jessie e James aparecem.

Relacionado: Como lutar contra Jessie e James em Pokémon Go

E como a Equipe GO Rocket é o tema, há alguns bônus para a parte principal do desafio.

Pokémon Tipo Veneno e Tipo Sombrio estão aparecendo na natureza, em Reides e sendo chocados em Ovos.

Os balões da Equipe GO Rocket estão aparecendo com mais frequência.

O Balão Meowth está aparecendo em uma taxa mais alta.

Complete o desafio semanal do GO Fest: pesquisa temporária de batalha para receber um Super-radar Rocket que ajudará você a rastrear o Giovanni e encontrar o Suicune Sombroso.

Mais Pokémon Sombrosos: Nidoran ♀ Nidorina Nidoran ♂ Nidorino Machop Machoke Gligar Shuckle Stunky Skuntank E mais.



O evento adicional com tema de batalha ocorrerá no dia 12 de julho, das 11h às 14h, horário local, oferecendo Poeira Estelar em dobro para derrotar os Recrutas da Equipe GO Rocket. A música da Equipe GO Rocket também substituirá a maioria das músicas comuns do Pokémon Go durante o evento.

A semana do Desafio de Batalha do Pokémon Go Fest acontecerá de 10 a 15 de julho, por isso não deixe de enfrentar o maior número possível de Recrutas Rocket durante esse período.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de julho.