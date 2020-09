A 4ª temporada da Liga de Batalha Go começa em 14 de setembro

A 4ª temporada da Liga de Batalha Go em Pokémon Go está oficialmente no calendário, com a Grande Liga iniciando a rotação em 14 de setembro.

As recompensas da Temporada para os jogadores da Terceira Temporada estarão disponíveis na tela de Batalha a partir das 17h em 14 de setembro, incluindo um MT de ataque carregado de elite se você alcançou a classificação sete ou superior.

Como sempre, a Liga de Batalha seguirá a mesma rotação, embora todas as datas sejam provisórias. A Niantic atualizará os jogadores se as datas mudarem, mas por enquanto, aqui estão as datas da 4ª temporada.

Grande Liga – 14 a 28 de setembro

Ultra-liga e a Copa Premier (limite de 2.500 PC) – 28 de setembro a 12 de outubro

Liga Mestra e a Copa Premier (Sem limites) – 12 a 26 de outubro

As três ligas e a Copa Premier (Sem limites) – 3 a 9 de novembro

A rotação final e completa da 4ª temporada foi ligeiramente reduzida em comparação com as temporadas anteriores para dar espaço à nova Copa do Halloween, que acontecerá de 26 de outubro a 3 de novembro. Neste evento especial, apenas Pokémon do tipo Venenoso, Fantasma, Inseto, Sombrio e Fada serão permitidos, com um limite de PC de 1.500 para todos os jogadores.

A Copa do Halloween também recompensará os jogadores que competirem com a chance de encontrar Bulbasaur, Charmander e Squirtle, todos usando fantasias de Halloween.

Aqui estão as outras mudanças sendo feitas para a quarta temporada, incluindo o novo sistema de progressão de classificação.

Agora você pode alcançar o ranque de 2 a 9 ao completar um certo número de batalhas, embora ainda precise atingir uma classificação de 3.000 para alcançar o ranque 10.

As recompensas do final da temporada serão semelhantes às da Terceira Temporada

Poeira estelar como recompensa do ranque 1 ao 3

Poeira Estelar, MTs e um Passe de Reide do ranque 4 ao ranque 10

Se você alcançar a classificação 10, você ganhará uma nova pose de avatar

Se você terminar a quarta temporada no ranque 7 ou superior, você receberá um MT ataque ágil de elite (em vez de um MT de ataque carregado de elite)

Não há requisitos de caminhada para a Liga de Batalha nesta temporada e o requisito de nível de Amizade para lutar remotamente permanecerá em Bela Amizade até novo aviso.

Muitas das mesmas recompensas e requisitos básicos também são transferidos da terceira temporada, então se você perdeu algumas das recompensas da última temporada, esta é sua segunda chance. Os itens de avatar inspirados em Pikachu Libre e Blue da série principal de jogos Pokémon também retornarão nos ranques 7 e 10, respectivamente.

Encontros de recompensa

Pidgeot a partir do ranque 1

Zigzagoon de Galar a partir do ranque 4

Farfetch’d de Galar a partir do ranque 7

Rufflet a partir do ranque 8

Scraggy a partir do ranque 9

Pikachu Libre a partir do ranque 10

Como nota final, a Copa Voadora adiada estará disponível em 24 de setembro como parte do Noite de Batalhas GO. Apenas Pokémon do tipo voador serão permitidos e o limite de PC é de 1.500 para todos os jogadores.

Você pode participar de 20 conjuntos de batalhas da Liga de Batalha (até 100 batalhas dos cinco conjuntos usuais) durante esse evento, com recompensas de Poeira Estelar em dobro por vencer batalhas. Se você evoluir Pidgeotto para Pidgeot durante o evento, também receberá um que conhece Lufada de Vento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 04 de setembro.