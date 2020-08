Visual Sorvete de Orisa já pode ser desbloqueado em Overwatch

O último visual dos Jogos de Verão de Overwatch 2020 está disponível. Orisa Sorvete pode ser obtida no jogo até 25 de agosto.

Depois de Tracer Union Jack na primeira semana e Bastion Castelinho de Areia na segunda semana, a tanque ômnica agora tem um visual novo que vai agradar as formiguinhas.

Últimos dias dos Jogos de Verão! Você já conseguiu o visual Sorvete da Orisa? pic.twitter.com/j5GzVFJOFd — Overwatch (@OverwatchBrasil) August 21, 2020

Para desbloquear o visual, você só precisa vencer nove partidas de Jogo Rápido, Competitivo ou Arcade antes do fim do evento, em 25 de agosto.

Com o visual Sorvete, Orisa ganha uma aparência de sobremesa. As pernas da personagem têm o desenho de casquinhas de sorvete, e ela agora usa um chapéu de chantilly com uma cereja em cima.

Além disso, o ícone do jogador Surfimari pode ser desbloqueado com três vitórias, e o spray Sorvete, com seis vitórias. Basicamente, qualquer partida de Overwatch que você jogar ajuda a desbloquear algo.

25 de agosto será o último dia para jogar Lúciobol antes que ele se despeça até o ano que vem. Também será sua última chance de obter os cinco novos visuais Lendários do jogo, incluindo Pharah Salva-Vidas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 19 de agosto.