Uprising Academy contrata Rhyno, o jogador profissional mais jovem de Overwatch

Todos na Liga Overwatch devem estar se sentindo um boomer. A equipe Uprising Academy, da Overwatch Contenders, de propriedade da Boston Uprising, fez história hoje ao contratar Michael “RhynO” Willoughby para a sua equipe de 2020. O tanque de 13 anos se torna a pessoa mais jovem contratada para uma equipe profissional de Overwatch.

O RhynO vem jogando nos torneios Open Division e subindo a escada competitiva de Overwatch há algum tempo. No fim de semana passado, ele participou do torneio NCS Overwatch LAN em Huntington Beach, Califórnia. Ele e sua equipe, IDK Man, ficaram em quarto lugar no torneio, organizado pelo Nerd Street Gamers. O RhynO frequentemente joga com jogadores da Uprising Academy, como Walid “Mouffin” Bassal, enquanto sobe no modo competitivo de Overwatch.

Uprising Academy on Twitter Fresh off a Top 4 finish at the NCS Grand Finals over the weekend, please welcome @RhynO_OW to the Uprising Academy!

Aos 13 anos, RhynO se torna o jogador mais jovem a participar de uma competição profissional de Overwatch. Ele compartilha o título de jogador mais jovem já contratado com Kamden “Sugarfree” Hijada, que assinou com a ATL Academy quando tinha 13 anos. Esse recorde antes era do Haydin “ZerG” Gordon, que tinha 14 anos quando assinou com a Fusion University. Sugarfree fez 15 anos em 16 de dezembro, então RhynO continua sendo o jogador mais jovem da Overwatch Contenders por enquanto.

A Uprising Academy teve que procurar novos talentos depois que muitos de seus jogadores de 2019 foram trazidos para a Liga Overwatch. Mouffin ainda mantém um contrato de mão dupla com a Boston Uprising, enquanto o suporte Gabriel “Swimmer” Levy subiu para a equipe principal de Boston. O ex-DPS Chris “MirroR” Trịnh foi contratado pelo Los Angeles Gladiators no início desta temporada.

A próxima temporada de Overwatch Contenders começa em janeiro de 2020 com um torneio de eliminação dupla.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 16 de dezembro.